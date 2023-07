Geral Presidente dos Estados Unidos diz que Lula quer se encontrar com ele em breve para discutir sobre o clima

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Imagem mostra encontro entre os dois presidentes no início de fevereiro deste ano. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na sexta-feira (28) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer se encontrar com ele em breve para discussões sobre o clima. “Lula do Brasil quer se reunir comigo em breve porque vocês sabem que há mais carbono absorvido do ar na Amazônia do que todo o carbono admitido nos Estados Unidos anualmente. Adivinhem só, eles estão tendo problemas”, disse Biden em um evento de campanha. O americano não disse quando ou onde será o encontro com Lula.

Em junho, Lula divulgou um plano para cumprir a promessa de eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, até 2030.

Na quinta-feira (27), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Biden convidou Lula para a realização de um evento conjunto sobre a “defesa do trabalho decente”.

Segundo Padilha, o evento fará parte da programação prevista para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro. A expectativa é que o compromisso ocorra logo após a abertura do encontro principal.

Paraguai

Em outra frente, o presidente Lula recebeu no Palácio da Alvorada, na última sexta-feira (28), o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña. Foi o segundo encontro entre ambos desde a eleição de Peña, reiterando a relevância das relações bilaterais entre os dois países. Um dos temas abordados foi a gestão da Itaipu Binacional.

Depois de 50 anos do acordo que viabilizou a construção de Itaipu Binacional, Brasil e Paraguai voltaram à mesa para renegociar os termos financeiros da hidrelétrica na qual cada país tem direito a 50% da energia gerada.

Essa revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, que dispõe sobre as bases financeiras e de prestação dos serviços de eletricidade do empreendimento, está prevista no contrato inicial entre os dois países. O assunto foi um dos temas principais da conversa entre Lula e Santiago Peña, que assume a presidência do Paraguai no dia 15 de agosto.

Os dois mandatários se encontraram no Palácio da Alvorada, na presença também do diretor-geral brasileiro da geradora de energia, Enio Verri, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Em visita à hidrelétrica, em março, para a posse de Verri, o presidente Lula destacou o papel social da companhia e sinalizou que a repactuação do Tratado de Itaipu deve levar em conta a realidade dos dois países e possibilitar o desenvolvimento de ambos.

Após o encontro no Alvorada, o presidente eleito paraguaio foi na mesma linha e disse que Itaipu tem que ser geradora de energia e de desenvolvimento tanto para o Brasil quanto para o Paraguai.

“Paraguaios e brasileiros sonharam grande 50 anos atrás. Temos que sonhar grande de novo, e meu sonho é que no Paraguai e no Brasil não tenha gente com fome, sem estudo e sem trabalho. Temos que criar as condições para que haja saúde, educação e emprego e isso requer investimento”, afirmou, defendendo que as novas bases valham por mais 50 anos. As informações são da agência de notícias Reuters e do Palácio do Planalto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/presidente-dos-estados-unidos-diz-que-lula-quer-se-encontrar-com-ele-em-breve-para-discutir-sobre-o-clima/

Presidente dos Estados Unidos diz que Lula quer se encontrar com ele em breve para discutir sobre o clima

2023-07-30