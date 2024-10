Geral Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden alerta Israel a não atacar reatores nucleares do Irã

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Biden afirmou que está “discutindo” com Israel possíveis ataques contra refinarias petrolíferas iranianas. (Foto: Adam Schultz/The White House)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que Israel deve evitar atacar instalações nucleares do Irã em retaliação ao ataque com mísseis de terça-feira (1°). Questionado sobre se apoiaria tal reação, sugerida por políticos israelenses, Biden foi enfático: “A resposta é não”.

Ele disse que estava pronto para falar com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, sobre o assunto e que o G7 (grupo das principais economias mais ricas) está agindo para evitar uma nova escalada, enquanto impõe mais sanções ao Irã. “Todos os sete concordamos que Israel tem o direito de responder, mas eles têm de responder proporcionalmente”, disse ele na quarta-feira (2).

Os comentários marcaram uma nova tentativa dos EUA de controlar Israel, algo que frequentemente não conseguiu em quase um ano de conflito militar. Contudo, o líder americano disse que os israelenses devem reagir “de maneira proporcional”, sem dar mais detalhes.

Já nessa quinta-feira (3), Biden afirmou que está “discutindo” com Israel possíveis ataques contra refinarias petrolíferas iranianas em retaliação à ofensiva com cerca de 180 mísseis lançados por Teerã contra o território israelense.

O comentário do presidente americano ocorre enquanto novos ataques israelenses acontecem contra alvos do grupo xiita Hezbollah no Líbano, inclusive com pesados bombardeios na capital, Beirute, e com novas ordens de retirada para mais de 20 cidades e aldeias no sul do país.

Biden foi perguntado pelos repórteres sobre se os EUA apoiariam um ataque às instalações petrolíferas do Irã antes de partir para a Flórida e a Geórgia para ver os danos causados pelo furacão Helene no Sudeste dos EUA.

“Estamos discutindo isso. Acho que seria um pouco… de qualquer forma”, disse aos repórteres em entrevista coletiva, sem concluir a frase.

Quando lhe perguntaram se ele “permitiria” que Israel retaliasse o Irã, Biden foi enfático: “Primeiro, não ‘permitimos’ Israel. Aconselhamos Israel. E não vai acontecer nada hoje”, respondeu.

O presidente não quis elaborar sobre as sanções que os EUA estão considerando contra o Irã.

Os comentários de Biden rapidamente fizeram os preços do petróleo dispararem, uma vez que o Oriente Médio responde por cerca de um terço do suprimento global do combustível. Um grande ataque de Israel à capacidade de exportação do Irã poderia retirar do mercado 1,5 milhão de barris por dia, segundo analistas do Citigroup consultados pela Bloomberg. Se Israel atingir infraestruturas menores, 300 mil a 450 mil barris por dia de produção poderiam ser perdidos, disseram.

Ainda nessa quinta-feira, a missão do Irã nas Nações Unidas informou que o governo iraniano alertou os EUA de que retaliaria caso Israel respondesse ao ataque de terça-feira. As mensagens entre Teerã e Washington foram trocadas através da embaixada suíça em Teerã. “Nossa resposta será unicamente dirigida ao agressor”, afirmou a missão. “Se qualquer país prestar assistência ao agressor, também será considerado cúmplice e um alvo legítimo.”

Por sua vez, o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, afirmou que a retaliação aos ataques do Irã acontecerá “em breve” e será “muito forte e duradoura”. A declaração foi feita à CNN após a participação de Danon em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na quarta-feira, onde representantes de Israel e do Irã trocaram ameaças. O premier israelense, Benjamin Netanyahu, disse logo após o ataque de terça-feira que o Irã “cometeu um erro” e que o país “pagará um preço alto”. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/presidente-dos-estados-unidos-joe-biden-alerta-israel-a-nao-atacar-reatores-nucleares-do-ira/

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden alerta Israel a não atacar reatores nucleares do Irã

2024-10-03