Geral Filhos de Cid Moreira não vão ao velório e declaram guerra à viúva na Justiça

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Imagem mostra o jornalista e apresentador Cid Moreira, que morreu nessa quinta-feira, ao lado da viúva Fátima Sampaio. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Filhos do jornalista e apresentador Cid Moreira (1927-2024), Roger Naumtchyk e Rodrigo Moreira pediram na Justiça a abertura do inventário do jornalista. Os herdeiros da fortuna fizeram acusações contra a viúva do apresentador, Fátima Sampaio, e solicitaram que a administração dos bens fique a cargo de Roger. Os dois decidiram não comparecer ao velório do pai.

Segundo informações do site Notícias da TV, Roger e Rodrigo declararam pobreza e afirmaram que não têm condições financeiras de arcarem com as despesas do processo. Eles apresentaram o pedido apenas oito horas depois da morte de Cid Moreira ser noticiada. A dupla teme que os bens do pai caiam nas mãos de Fátima, a quem acusam de maus-tratos e de supostamente roubar bens do âncora.

O advogado que representa os filhos argumentou que a viúva deu entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta, nessa quinta-feira (3), e insinuou que os descendentes não poderiam comparecer à despedida. Diante da apresentação deste documento, Roger terá um prazo para mostrar à Justiça um possível testamento deixado pelo patriarca.

A lei brasileira determina que a vontade expressada em testamento seja respeitada. Segundo a legislação, Fátima Sampaio é configurada como meeira, ou seja, ela possui metade dos bens do falecido. Não em decorrência da morte, e sim, pelo regime de bens adotado na união matrimonial.

Já Roger e Rodrigo são os herdeiros legítimos. Eles têm direito à segunda metade do que for deixado por Cid Moreira, que equivaleria a 25% para cada. Mas a divisão vai depender do que estiver escrito em um testamento. Na ausência do documento, a lei determina os herdeiros na seguinte rodem: cônjuges, descendentes (filhos), irmãos, sobrinhos, tios e primos.

Ícone da televisão brasileira, o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira morreu nessa quinta-feira (3), aos 97 anos, no Rio de Janeiro. Internado há algumas semanas para tratar uma pneumonia no Hospital Santa Tereza, em Petrópolis, ele não resistiu e faleceu por insuficiência renal crônica.

O corpo do apresentador Cid Moreira foi velado na noite dessa quinta-feira (3) no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro. O caixão chegou ao local às 17h50 depois de ser escoltado do hospital até o velório pela Polícia Militar. A despedida terminou por volta de 19h20.

Nesta sexta (4), haverá uma segunda cerimônia de despedida no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. O salão nobre estará aberto das 8h30 às 10h para a família e das 10h às 13h para o público.

Após, o corpo do jornalista será levado para sua cidade natal, em Taubaté, no interior de São Paulo, onde será enterrado. Ainda não se sabe a data e em qual cemitério será a cerimônia de despedida.

“Ele falou pra mim que ele quer ser enterrado em Taubaté. Ficar perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi, já conversei com os queridos deles que estão lá, já vão providenciar”, conta a viúva Fátima Sampaio. As informações são do site Notícias da TV, da Agência Brasil e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/filhos-de-cid-moreira-nao-vao-ao-velorio-e-declaram-guerra-a-viuva-na-justica/

Filhos de Cid Moreira não vão ao velório e declaram guerra à viúva na Justiça

2024-10-03