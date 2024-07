Mundo Presidente dos Estados Unidos Joe Biden diz que é martelado com críticas por confusões e que seu opositor, Donald Trump, pode cometer erros à vontade

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2024

Biden derrotou Trump em Michigan por uma margem de 154 mil votos há quatro anos, mas ele ainda tem trabalho a fazer. (Foto: Reprodução)

Em um dia marcado por uma sequência de pedidos para que deixasse a corrida eleitoral, o presidente americano, Joe Biden, participou de um comício com seus apoiadores em Detroit, no Estado do Michigan, na sexta-feira (12), determinado a dar prosseguimento à sua campanha, após uma entrevista coletiva que não dissipou as dúvidas sobre as suas chances de reeleição.

Discursando a dois mil apoiadores, Biden reconheceu especulações sobre sua candidatura durante o comício, mas insistiu que está concorrendo. “Não vou mudar isso”, disse ele a uma multidão barulhenta no ginásio de uma escola.

“Vocês me fizeram o indicado”, disse Biden, referindo-se aos milhões de democratas que o apoiaram nas primárias. “Vocês, os eleitores. Vocês decidiram. Ninguém mais. E eu não vou a lugar nenhum”. Ele acrescentou que é “o único democrata ou republicano que já derrotou Donald Trump e vou derrotá-lo novamente”.

“Vocês realmente querem voltar ao caos de Donald Trump como presidente?” Biden perguntou à multidão, que respondeu com vaias. Ele lembrou aos apoiadores que os EUA perderam milhões de empregos – em grande parte por causa da pandemia do coronavírus – e que Trump recomendou que as pessoas injetassem alvejante para evitar contrair covid-19.

A caminho do comício, Biden parou em um evento de organização de campanha em um subúrbio de Detroit, brincou duas vezes sobre sua idade e encerrou seus comentários de 14 minutos assegurando aos organizadores que ele está “bem”.

Biden derrotou Trump em Michigan por uma margem de 154 mil votos há quatro anos, mas ele ainda tem trabalho a fazer. Detroit, que tem uma população de quase 78% negra, teve uma participação de 12% nas primárias de 27 de fevereiro, quase metade da participação total de 23% no Estado.

Partes importantes da coalizão de Biden em Michigan também estão descontentes com ele devido à ofensiva de Israel após o ataque do Hamas em 7 de outubro. Michigan tem a maior concentração de árabes americanos no país, contribuindo para mais de 100 mil pessoas votando “Descomprometido” nas primárias democratas de Michigan em fevereiro.

Durante o evento, Biden fez uso de um teleprompter para auxiliar em seu discurso. O presidente americano fez referência direta às gafes cometidas na última quinta-feira, durante um encontro da Otan e em uma entrevista coletiva.

Gafes de Biden

Na ocasião mencionada, Biden cometeu dois erros notáveis. Primeiramente, confundiu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com Vladimir Putin, o líder russo – um equívoco particularmente sensível considerando o conflito entre os dois países. Posteriormente, em uma coletiva de imprensa, Biden afirmou ter sido escolhido como vice-presidente para a chapa democrata de Donald Trump, seu atual opositor nas eleições presidenciais, ao invés de mencionar Kamala Harris.

Essas gafes têm aumentado a pressão sobre Biden. Pelo menos 19 congressistas democratas já manifestaram o desejo de que o presidente desista da disputa pela Casa Branca. A situação coloca em xeque a capacidade de Biden, aos 81 anos, de liderar o país por mais um mandato.

Apesar da crescente preocupação dentro do próprio partido Democrata, Biden mantém-se firme em sua decisão de concorrer à reeleição. O presidente busca tranquilizar seus apoiadores e demonstrar que está apto a continuar no cargo, enfrentando os desafios que se apresentam tanto na política interna quanto no cenário internacional. As informações são da CNN e do Terra.

