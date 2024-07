Mundo Explode foguete Falcon 6, da SpaceX, durante missão da Starlink

13 de julho de 2024

Foguete SpaceX Falcon 9 transportando a espaçonave Dragon é lançado na missão SpaceX Crew-8 da Nasa para a Estação Espacial Internacional. (Foto: NASA/Aubrey Gemignani)

O foguete Falcon 9 da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, sofreu uma falha rara na noite da última quinta-feira (11). O segundo estágio do foguete explodiu enquanto tentava aumentar sua órbita para liberar um lote de satélites de internet Starlink.

O foguete decolou da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, aproximadamente às 02h30 no horário de Brasília. O evento, dado o histórico de confiabilidade do foguete reutilizável, é muito raro. Esse foi o 69º voo do Falcon 9 e o 354º desde 2010. Até então, a SpaceX já tinha feito 344 voos bem-sucedidos consecutivos.

De acordo com uma atualização do CEO da SpaceX, Elon Musk, o foguete sofreu um “RUD” ou “desmontagem rápida não programada”.

“O reinício do estágio superior para aumentar o perigeu resultou em um RUD do motor por razões atualmente desconhecidas. A equipe está revisando os dados esta noite para entender a causa raiz”, ele postou no X, rede social da qual é dono.

“Os satélites Starlink foram implantados, mas o perigeu pode ser muito baixo para que eles aumentem a órbita. Saberemos mais em algumas horas”, completou o CEO.

Congelamento

Durante a transmissão do lançamento, é possível ver que o estágio superior do foguete estava coberto por uma quantidade incomum de partículas de gelo após acionar seu motor Merlin pela segunda vez.

Já em relação aos satélites Starlink, a SpaceX disse no X que fez contato com cinco dos 20 satélites.

“Durante o lançamento do Falcon 9 para o Starlink nesta noite, o motor do segundo estágio não completou sua segunda queima”, disse a empresa, em postagem. “Como resultado, os satélites Starlink foram implantados em uma órbita mais baixa do que a pretendida”.

Musk também destacou em suas redes sociais que os “propulsores dos satélites precisam elevar a órbita mais rápido do que o arrasto atmosférico os puxa para baixo ou eles queimam.”

Ainda não se sabe se a falha do Falcon 9 terá algum impacto na missão Polaris Dawn, que contará com o astronauta Jared Isaacman realizando a primeira caminhada espacial totalmente privada fora de uma espaçonave Crew Dragon em órbita. A missão está programada para 31 de julho, mas, devido ao ocorrido, essa data pode ser adiada.

Remuneração recorde

Os acionistas da Tesla, uma das empresas de Musk, anunciaram em junho que desejam que Elon Musk receba um enorme pacote de remuneração recorde por dirigir a Tesla nos últimos seis anos.

O pacote, composto por 303 milhões de opções de ações avaliadas em mais de US$ 47 bilhões com base no valor atual das ações da Tesla, foi rejeitado em janeiro por um juiz em Delaware, onde a Tesla foi constituída.

A chanceler do Tribunal da Chancelaria de Delaware, Kathaleen McCormick, decidiu a favor de uma ação de acionistas que o processo pelo qual Musk recebeu as opções era “profundamente falho” e não transferiu o ônus da justiça. As informações são do Terra e da CNN.

