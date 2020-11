Luis Arce (C) é ex-ministro da Economia e Finanças de Evo Morales. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente eleito da Bolívia, Luis Arce, sofreu um atentado em La Paz na noite de quinta-feira (05), afirmou o porta-voz do Movimento ao Socialismo, Sebastián Michel, em entrevista à imprensa boliviana. Uma banana de dinamite explodiu na frente da sede do comitê de campanha do partido.