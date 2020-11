Mundo “Cada voto precisa ser contado”, diz Joe Biden ao pedir calma aos eleitores norte-americanos

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

"Continuamos nos sentindo muito bem sobre o andamento das coisas", declarou o democrata Foto: Reprodução "Continuamos nos sentindo muito bem sobre o andamento das coisas", declarou o democrata. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, ressaltou que “cada voto precisa ser contado” e pediu calma aos eleitores norte-americanos, enquanto a apuração continua em Estados decisivos para as eleições.

“Esta é a vontade dos eleitores. Ninguém, nem nada além, elege o presidente dos Estados Unidos, então, cada voto precisa ser contado”, comentou o democrata, na noite de quinta-feira (05), na cidade de Wilmington, no Estado do Delaware.

Em rápido pronunciamento, no qual não aceitou perguntas, Biden pediu para que os norte-americanos mantenham a calma, pois o resultado sairá “logo”. “Continuamos nos sentindo muito bem sobre o andamento das coisas. Não temos nenhuma dúvida de que, quando a apuração acabar, a senadora [e candidata a vice-presidente Kamala] Harris e eu seremos os vencedores”, previu.

O ex-vice-presidente dos EUA apresentou postura contrária à do rival, o republicano Donald Trump, que alega fraude no processo eleitoral e foi à Justiça para tentar intervir na apuração em alguns Estados. “A democracia é complicada. Às vezes, precisamos ter um pouco de paciência. Mas essa paciência foi recompensada durante 240 anos com um sistema de governo invejado pelo mundo”, analisou Biden. O democrata enfatizou que “o processo está funcionando”.

