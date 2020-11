“Não há defesa para os comentários do presidente minando nosso processo democrático”, escreveu Larry Logan, governador republicano do Estado de Maryland. “Os Estados Unidos estão contando os votos e devemos respeitar os resultados como sempre fizemos. Nenhuma eleição ou pessoa é mais importante do que nossa democracia”, concluiu o político no Twitter.

Os comentários fazem referência ao discurso realizado por Trump na Casa Branca na noite de quinta-feira (05). “Se você contar os votos legais, eu ganho facilmente”, disse o presidente, enquanto os votos ainda estão sendo apurados em alguns Estados.

Sem citar diretamente o presidente, o deputado republicano Adam Kinzinger fez referência à fala de Trump sobre votos legais para criticar a divulgação de notícias falsas. “Queremos que todos os votos sejam contados, sim, todos os votos legais (é claro). Mas, se houver dúvidas legítimas sobre fraude, apresente evidências e leve-as ao tribunal. Pare de espalhar desinformação que já foi desmentida… Isso está ficando insano”, escreveu o político, eleito pelo Estado de Illinois.