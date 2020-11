Mundo Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden nomeia uma brasileira para força-tarefa de combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Luciana Borio é pesquisadora sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden anunciou nessa segunda-feira (9), os nomes que integrarão o conselho consultivo para o combate à pandemia do coronavírus. Entre os integrantes está Luciana Borio, que é brasileira.

Luciana Borio é pesquisadora sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, além de ter sido diretora de preparação média e de biodefesa do Conselho de Segurança Nacional do país. Ela também já ocupou o cargo de cientista-chefe interina da FDA, equivalente a Anvisa.

A equipe foi formada por especialistas em saúde pública para aconselhar Joe Biden e Kamala Harris, vice-presidente, além de equipe de transição. Também integram o conselho David Kessler, Vivek Murthy e Marcella Nunez-Smith.

No comunicado divulgado nessa segunda, Biden afirmou que lidar com a covid-19 é “uma das batalhas mais importantes que nosso governo enfrentará” e garantiu que será guiado pela ciência e por especialistas

Joe Biden já está se movimentado, após ter sido declarado vencedor no último sábado (7). No entanto, Donald Trump ainda não aceitou a derrota.

Entre os objetivos do conselho estão: moldar a abordagem para gerenciar o aumento de infecções pelo coronavírus, garantir a segurança e a eficácia das vacinas, além da distribuição equitativa e gratuita, e proteger populações mais vulneráveis.

Entre outras responsabilidades, o conselho dará orientações sobre como as escolas, lojas e outros estabelecimentos devem reabrir da forma mais segura.

O grupo também ficará encarregado de elaborar um plano para ser colocado em prática assim que Biden assumir a presidência. Outras pessoas serão adicionadas a esse grupo durante a transição. “Vamos seguir a ciência. Vou falar de novo: vamos seguir a ciência”, declarou Biden.

Também nessa segunda-feira, a Pfizer anunciou que, em testes preliminares, a imunização testada pela empresa mostrou eficácia de 90%.

Vacina gratuita

Joe Biden afirmou nessa segunda-feira (9) que uma possível vacina contra a covid-19 será gratuita. Em discurso, também afirmou: “Eu imploro: usem máscara”.

“Eu serei o presidente de todos os americanos, esta eleição acabou“, disse ele, ao afirmar que é preciso ter união para derrotar o vírus. “Uma máscara não é uma declaração política, mas uma boa forma de unir o país.”

De acordo com autoridades sanitárias, enquanto não houver uma vacina segura, a máscara é uma dar armas mais eficazes para evitar a contaminação por coronavírus. “Não importa em quem você votou. Somos americanos, e o nosso país está sob ameaça”, afirmou Biden.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo