E quem quiser conhecer melhor as preferências musicais de Kamala nem precisará perguntar a ela. Em junho do ano passado, a ex-senadora lançou sua playlist de verão, uma coleção de canções que ouvia enquanto viajava pelo país. “Acredito firmemente que todos precisamos encontrar tempo para dançar, cantar e bater um pouco a cabeça, então estou compartilhando as músicas que estou ouvindo no carro durante a campanha trilha neste verão”, disse ela. “Quer estejamos dirigindo de Sacramento para Reno ou Dubuque para Chicago, esta playlist sempre me anima.”

Não tão eclética e multicultural quando as playlists de Obama, a sua lista de 46 canções favoritas está cheia de músicas otimistas, boa parte delas de artistas negros americanos, entre elas sucessos recentes de R&B (como “Boo’ed up”, de Ella Mai, e “Talk” de Khalid) e antigos clássicos do funk da velha escola de Prince (“Kiss”), James Brown (“Cold sweat”), Stevie Wonder (“Pastime Paradise”) e Funkadelic (“One nation under a groove”).

A lista da ex-senadora também continha duas músicas do jamaicano Bob Marley (“Sun is shining” e “Ride Natty Ride”), hits do pop latino de Ozuna (“Baila, baila, baila”) e Bad Bunny (“MIA”) e muito pop feminista de Ariana Grande (“NASA”), Beyonce (“Before I let go”), India Arie (“What if”) e Betty Who (“Somebody loves you”).

A playlist de verão de 2019 Kamala Harris abria, justamente, com “Work that”, na qual a diva do R&B exorta os jovens a não “se preocupar com quem está dizendo o quê” e “apenas ser você mesmo”. Em seguida, vinha “Like a girl”, da cantora Lizzo, cujos primeiros versos são: “Acordei com a sensação de que poderia concorrer à presidência/mesmo que não haja precedente”.