Presidente Ernani Polo apresenta Relatório da Gestão 2020 nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

(Foto: Arquivo)

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, vai apresentar o Relatório de Gestão 2020, no início da tarde desta quinta-feira (28). O documento com a prestação de contas das atividades desenvolvidas será apresentado em cerimônia no Vestíbulo Nobre do Palácio Farroupilha às 14h.

A solenidade será transmitida, ao vivo, pela TV Assembleia (canal aberto 11.2, canal 16 da Net/Claro, portal e YouTube, pela Rádio Assembleia e pelo Facebook.

