Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Alessandro Barcellos espera um grande clássico gaúcho para este sábado. (Foto: Reprodução)

O presidente Inter, Alessandro Barcellos, falou nessa quinta-feira (17) sobre sua expectativa para o Grenal 443. O dirigente falou sobre o atual momento da equipe e ressaltou a sua confiança no trabalho do grupo e da comissão técnica. Válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico entre o Colorado e o Grêmio será neste sábado (19), às 16h, no Beira-Rio.

“A gente sabe a importância que tem o clássico e ao mesmo tempo a gente sabe que esta rivalidade não nos permite em nenhum momento comparar este jogo com outro tipo de jogo que mobilize tanto o torcedor nesse momento. Sabemos que isso é levado pra dentro de campo e que dentro de campo é que as coisas se resolvem, mas a confiança é muito grande no nosso grupo, a confiança é grande no trabalho que está sendo feito pelo Roger e pela comissão técnica. E, portanto, a gente espera um grande clássico no sábado, com a presença do nosso torcedor, que esgotou os ingressos rapidamente”, afirmou Barcellos.

Fase final

O Colorado está na fase final de preparação para o Grenal 443. Após duas semanas de atividades no CT Parque Gigante, a equipe tem apenas mais um dia de trabalho antes do clássico.

O penúltimo treinamento do elenco foi realizado na manhã dessa quinta-feira (17). O treinador Roger Machado comandou atividades com os portões fechados, optando pela privacidade para realizar os exercícios técnicos e táticos no gramado.

O comandante colorado teve o retorno de Rochet e Enner Valencia. Os dois voltaram da Data Fifa e ficam à disposição do treinador para a partida do fim de semana. Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalca o time.

Com 46 pontos somados, o Inter ocupa a sexta posição na tabela de classificação e ainda tem um jogo a menos que a maioria dos adversários.

2024-10-17