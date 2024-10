Inter Técnico da equipe feminina, Jorge Barcellos renova com o Inter até dezembro de 2026

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Técnico das Gurias Coloradas desde o último mês de março, o profissional já comandou a equipe em 15 partidas. (Foto: Juliana Zanatta/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Técnico da equipe feminina do Inter, Jorge Barcellos renovou seu contrato com o clube até dezembro de 2026. À frente das Gurias Coloradas desde o último mês de março, o profissional já comandou a equipe em 15 partidas, e atingiu um aproveitamento próximo a 60% nesse período, com sete vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, além de 37 gols marcados contra 13 sofridos.

“Eu já devo muita coisa ao Internacional. E eu quero muito dar alegrias para as pessoas que apostaram em mim, que me trouxeram para cá, e para o torcedor, que hoje espera muito da minha pessoa. […] O meu sentimento de gratidão é muito grande. Eu sempre gostei muito da cor vermelha e isso também move né? É a cor do sangue, é a cor da vontade, da determinação, da entrega. Então, eu só tenho a agradecer, é uma felicidade muito grande”, afirmou o treinador em entrevista aos canais do clube.

Dono de vasto currículo no futebol feminino, com direito a vice-campeonato mundial em 2007 e medalha de prata nas Olimpíadas de 2008, pela Seleção Brasileira, Jorge Barcellos liderou as Gurias em grande campanha de arrancada no Brasileirão A1 de 2024. Sob o comando do profissional, as coloradas somaram mais de 90% de seus pontos na competição e, desta forma, saíram do Z4 rumo ao G8 do País.

Formado em educação física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com Licença PRO da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Jorge Barcellos também já comandou, além do Inter e da Seleção Brasileiras, as equipes de Saint Louis Athletica-EUA, Palmeiras, Vasco da Gama, Napoli-SC, Avaí-Kindermann, Famalicão-POR e Botafogo. Ainda, o currículo do profissional conta com trajetórias no futebol masculino, à frente da categoria Sub-20 do Boavista-RJ e do Queimados Futebol Clube.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/tecnico-da-equipe-feminina-jorge-barcellos-renova-com-o-inter-ate-dezembro-de-2026/

Técnico da equipe feminina, Jorge Barcellos renova com o Inter até dezembro de 2026

2024-10-16