Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

'A democracia não suporta grades', disse o Presidente. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desceu para a rua que passa em frente ao Palácio do Planalto para observar a retirada das grades que havia 10 anos cercavam o prédio.

Lula afirmou que os prédios da Praça dos Três Poderes não precisam ficar cercados. “A gente não precisa estar cercado. Cada um cuida do seu. Se a Suprema Corte [STF] quiser tirar… Eu acho que não precisa [de grade]. Não precisa, porque nós temos segurança. Só não pode negligenciar como da outra vez”, disse o presidente.

Segundo o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, a ordem para retirada partiu do próprio presidente. Conforme Pimenta, o petista gostaria de ver o palácio sem as grades, da mesma forma que o prédio estava nos dois mandatos anteriores (2003 a 2010). Lula afirmou que pretende retirar as grades que cercam os palácios da Alvorada e do Jaburu, residências oficiais do presidente e do vice-presidente, respectivamente. O presidente também disse que avalia conversar com outras autoridades para retirar o gradil da Praça dos Três Poderes, bem como do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional.

Os equipamentos de proteção estavam no local pelo menos desde 2013, quando milhares de brasileiros foram às ruas em protestos violentos em várias cidades do país, nas chamadas Jornadas de Junho. Os gradis permaneceram ao longo dos anos seguintes, abrangendo o período de protestos durante o processo de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, os mais de dois anos de governo de Michel Temer e os quatro anos da gestão Jair Bolsonaro

