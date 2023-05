Notícias “Vamos falar de assuntos mais importantes”: ministro do Supremo rebate Gilmar Mendes sobre alfinetada de Moro nas redes

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Magistrado atacou duramente os desdobramentos da Lava Jato. (Foto: Reprodução)

O senador Sérgio Moro (União Brasil – PR) usou suas redes sociais para alfinetar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes durante a participação do ministro no programa Roda Viva. No Twitter, o senador disse que não tem a “mesma obsessão por Gilmar Mendes que ele tem por mim” e que “combati a corrupção e prendi criminosos que saquearam a democracia.” A declaração aconteceu durante a participação do ministro no programa, que prontamente respondeu: “Não vou falar sobre Moro agora. Vamos tratar de temas mais importantes”.

O decano da Corte foi informado da publicação enquanto respondia uma pergunta sobre a Operação Lava-Jato, que questionava sobre o futuro do combate à corrupção no país. Mendes disse que o combate deve acontecer “dentro dos marcos da legalidade” e que o governo Dilma errou “ao criar a delação (premiada) sem nenhum parâmetro”. Ainda na resposta, Gilmar Mendes afirma que não exagera ao responsabilizar a Lava-Jato pela consolidação do bolsonarismo.

Gilmar Mendes atacou duramente os desdobramentos da Lava Jato, alegando que o combate à corrupção “fora dos marcos legais” ameaçou a democracia e serviu como “germe do fascismo” no País. Segundo ele, a operação sediada em Curitiba disseminou a “antipolítica” que elegeu o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018.

“O germe desse fascismo vem desse modelo (extrapolar os marcos legais ao combater a corrupção) que levou a uma sucata do sistema político. Bolsonaro só se elege nesse contexto. O discurso antipolítica colou e fez com que ele surgisse como uma alternativa de decisão e as pessoas embarcaram nisso. A Lava Jato faz de Bolsonaro o seu candidato. É bom que isso seja dito. O discurso antipolítica vem da Lava Jato assim como o discurso antiSupremo, o ataque conta o Supremo”, disse.

A apresentadora do programa na TV Cultura, Vera Magalhães teria então esperado o ministro finalizar para “trazer mais uma pitada para a discussão”, prosseguindo com a leitura do tweet de Moro. Mendes rebateu:

“Não vou falar sobre o Moro agora. Vamos tratar de temas mais importantes”.

Troca de farpas

Moro e Mendes andam trocando farpas desde que o senador apareceu em um vídeo rindo e falando em “comprar um habeas corpus do (ministro do Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes”. Quando questionado sobre a fala, Gilmar Mendes teria argumentado que “quem tem que fazer explicações sobre venda de decisões é Moro”, em referência às acusações contra o senador e a deputada Rosângela Moro (União – SP), sua esposa, sobre a venda de decisões pelo advogado Rodrigo Tacla Duran.

Em depoimento em março de 2023 ao juiz Eduardo Appio, novo responsável pela Vara Federal de Curitiba, o advogado Rodrigo Tacla Duran, à época defensor da empreiteira Odebrecht, afirmou que sofreu tentativas de extorsão durante a Lava Jato em troca de “facilidades” para clientes, e que passou a ser “perseguido” por não compactuar com o que chamou de uma “prática comercial corriqueira” da força-tarefa.

