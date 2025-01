Política Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto elogia a intenção do cantor Gusttavo Lima de entrar na política

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Gusttavo é um grande cara e quer ajudar o País", disse Costa Neto Foto: Agência Brasil "Gusttavo é um grande cara e quer ajudar o País", disse Costa Neto. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, elogiou a intenção do cantor Gusttavo Lima de entrar na política. Segundo o dirigente do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o sertanejo quer “ajudar o Brasil” e, por isso, merece ser elogiado.

“Gustavo é um grande cara e quer ajudar o País”, disse Costa Neto. “Acho que ele quer melhorar o Brasil. Temos de aplaudir e querer bem quem tem a situação dele e se interessa pelo País”, prosseguiu o dirigente.

O aceno do presidente do PL ocorre no momento em que siglas de centro-direita, como PP e União Brasil, se propõem em filiar o cantor. No PL, as chances de o sertanejo se filiar e ser candidato a presidente em 2026 são consideradas improváveis.

A escolha do candidato do partido será feita por Bolsonaro, que tem preferência, caso se mantenha inelegível, pelo filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Uma eventual candidatura de Gusttavo Lima ao Senado por Goiás, no entanto, é defendida por dirigentes da legenda. No ano passado, o assunto chegou a ser tratado pela cúpula do PL, mas foi interrompido após o cantor anunciar a intenção de se candidatar a presidente, não a senador. As informações foram divulgadas pela CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-nacional-do-pl-valdemar-costa-neto-elogia-a-intencao-do-cantor-gusttavo-lima-de-entrar-na-politica/

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto elogia a intenção do cantor Gusttavo Lima de entrar na política

2025-01-13