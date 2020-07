Geral Presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson quer seu partido com viés religioso e com a imagem de um leão como símbolo

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Roberto Jefferson prepara uma reformulação na marca do partido. (Foto: Reprodução)

Depois de convidar Jair Bolsonaro para o PTB, o presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, prepara uma reformulação na marca do partido, segundo informações da coluna de Guilherme Amado, da revista Época. O novo símbolo será um leão, com o mote “Força e Vitória é Jesus” –assim mesmo, sem a concordância verbal.

Ainda segundo a coluna, na quinta-feira, 16, Jefferson estava na sede da sigla, na cobertura de um prédio a quatro quilômetros da Praça dos Três Poderes. Usava uma máscara do Darth Vader contra a Covid-19.

À mesa, além de chocolates, guardava cinco desenhos de leões, candidatos à nova marca da legenda. “Somos os alferes de Deus, os atalaias da família cristã, os leões petebistas. Somos o rugido da vida e liberdade. Força e vitória, amigo, é Jesus”, afirmou Jefferson, com músicas cristãs ao fundo, alternadas com a Bíblia narrada por Cid Moreira.

“Bolsonaro me falou recentemente: ‘Todo mundo sabe que o senhor é um homem de palavra’, e eu respondi: ‘E o senhor também, meu presidente”, acrescentou. O plano de Jefferson é que Bolsonaro vá ao PTB e leve consigo sua ala do PSL, que soma mais de 20 deputados.

O convite foi feito no começo do mês, por videoconferência. O ex-deputado pediu que o ministro de Governo, general Luiz Ramos, entregue ao presidente o estatuto do PTB. “Montaremos uma comissão de quatro pessoas, gente minha e do Bolsonaro. Depois, dissolveremos a executiva nacional e criaremos outra”, disse, sobre seu plano.

Fake news

Em outra frente, o PTB informou que apresentou no Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira (15), uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), com pedido de medida liminar, para defender o direito à liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, de comunicação, de informação e de imprensa. A legenda argumenta que esses preceitos fundamentais, previstos nos artigos 5º e 220 da Constituição Federal, foram violados nos inquéritos das “fake news” e dos “atos antidemocráticos”, ambos da referida Corte e de relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Na ação, assinada pelo primeiro-secretário Jurídico da Executiva Nacional, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, o PTB afirma que os dois inquéritos têm perseguido, sistematicamente, jornalistas e indivíduos com exposição pública relevante que, dentro da sua esfera de liberdades assegurada pela Carta Magna, manifestam-se, criticamente, sobre o atual cenário de graves instabilidades políticas e jurídicas pelo qual passa o Brasil.

“O partido enfatiza também que o Poder Judiciário, sobretudo o STF, vem atuando politicamente, afastando-se, portanto, da sua função jurisdicional. Além disso, diz que as decisões de Alexandre de Moraes têm por objetivo a censura de opiniões e manifestações, principalmente dos que criticam a atuação da Corte dentro e fora das suas competências constitucionalmente previstas. Um regime democrático, frisa o PTB, exige a liberdade de manifestação e de circulação de informação, diz o partido. As informações são da revista Época e do PTB.

