Presidente da Rede Pampa realiza palestra sobre comunicação na Acise Esteio

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

João Vargas, ex-presidente da Acise; vereador Sandro Severo; Alexandre Gadret, presidente da Rede Pampa; Jaime da Rosa, vice-prefeito de Esteio; Fernando de Paula, vice-presidente da Acise; e Ademir Sauthier, diretor financeiro da Acise. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (27), o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, palestrou na reunião-almoço da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Esteio (Acise). O convite foi feito pela presidente Alice Grecchi e o tema do painel foi “Os meios de comunicação e a política brasileira”.

Com lotação plena do auditório na sede da entidade, Gadret traçou um panorama da conexão da vida das pessoas com a política brasileira através do Rádio, da Televisão, do Jornal e da Internet. Os desafios das mudanças de hábitos de consumo e os riscos e ameaças que informações manipuladas ou tendenciosas apresentam para uma democracia também foram debatidos.

O objetivo do encontro mensal da Acise é a partilha de conhecimentos e experiências entre os empresários associados, o Poder Público e os painelistas convidados. Segundo a presidente da associação, a escolha pela Rede Pampa se deu pela credibilidade dos veículos do grupo demonstrada nos programas e demais coberturas jornalísticas.

