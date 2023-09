Mundo Presidente russo Vladimir Putin nomeia novo líder do grupo mercenário Wagner

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

Putin anunciou o substituto do ex-líder, Yevgeny Prighozin, morto há um mês em um acidente de avião.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, nomeou nesta sexta-feira (29) Andrei Troshev como novo líder do Grupo Wagner. Troshev era um dos comandantes seniores do grupo de mercenários por quase uma década.

Dirigindo-se a Troshev, o presidente russo anunciou, em uma reunião no Kremlin. que ele assumiria agora as rédeas da organização paramilitar, passando a “liderar unidades voluntárias que podem cumprir várias tarefas de combate” na Ucrânia.

“Há mais de um ano que combate numa dessas unidades. Sabe o que é, como se faz, conhece as questões que têm de ser resolvidas antecipadamente para que os combates decorram da melhor forma e com maior sucesso”, disse Putin, justificando sua escolha.

Esteve presente na reunião o vice-ministro russo da Defesa, Yunus-Bek Yevkurov. Entreanto, pouco se sabe sobre o encontro, além das declarações transmitidas em frente às câmaras.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas que se tratava de uma reunião “rotineira” e que Troshev “trabalha para o Ministério da Defesa”.

Mais conhecido entre os russos como “Cabelo Cinzento”, Troshev assume o lugar do ex-líder do grupo de mercenários, Yevgeny Prighozin, morto há um mês em um acidente de avião.

Troshev teria tido um desentendimento com Prighozin na época da rebelião dos paramilitares em Moscou, em junho, comenta a imprensa internacional.

Desde então, os militares russos passaram a assumir as operações do Grupo Wagner na Ucrânia, bem como as suas atividades mercenárias em outras partes do mundo, nomeadamente na Líbia, República Centro-Africana e em Mali.

Prigozhin, de 62 anos, liderava um exército particular que atuou em diversas guerras, inclusive na atual invasão do território ucraniano pela Rússia. Incialmente o grupo paramilitar era formado por combatentes experientes. No entanto, a guerra foi se prolongando e Prigozhin começou a recrutar pessoas sem treinamento, especialmente detentos das prisões russas.

