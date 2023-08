Geral Presidente russo Vladimir Putin ordenou a transferência de seu iate de R$ 460 milhões semanas antes da invasão à Ucrânia

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

O objetivo seria evitar que a embarcação fosse apreendido em meio à imposição de sanções internacionais pela guerra. (Foto: Reprodução)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a transferência, às pressas, do seu iate de 75 milhões de libras (R$ 460 milhões) semanas antes da invasão à Ucrânia. Documentos confidenciais divulgados pela jornalista investigativa russa Maria Pevchikh, dirigente da fundação anticorrupção criada pelo opositor Alexei Navalny, apontam que o líder do Kremlin pressionou para que a embarcação fosse enviada do estaleiro Blohm & Voss em Hamburgo, na Alemanha, até Kaliningrado. O objetivo seria evitar que o veículo fosse apreendido em meio à imposição de sanções internacionais pela guerra.

De acordo com os documentos expostos por Pevchikh, um funcionário da maior empresa de navegação da Rússia, o Grupo SCF, enviou um e-mail ao estaleiro alemão, em 19 de janeiro de 2022, dizendo que o proprietário do Graceful estava “insatisfeito” com uma “reforma” em andamento na embarcação. O dono do iate exigia que o navio saísse do porto de Hamburgo em 1º de fevereiro. No dia 24 do mesmo mês, tropas russas avançaram sobre o território ucraniano.

“Por favor, mobilize uma tripulação ininterrupta – 2 turnos”, diz o e-mail. “Por favor, acelere todos os trabalhos que possam interferir na partida do Graceful no dia 1º de fevereiro. Por favor calcule o valor a ser pago pelos Proprietários devido à saída antecipada. A tripulação e eu forneceremos assistência total para preparar o Graceful para o reboque”.

De acordo com a jornalista, ainda faltava um ano par a Blohm & Voss concluir a reforma no Graceful e consertar todos os buracos abertos em sua superfície. No entanto, a empresa foi obrigada a cancelar as obras e preparar a embarcação para zarpar. A tripulação do iate também foi obrigada a encerrar seus contratos de residência na Alemanha para embarcar e deixar o país.

Relatórios apontaram que a embarcação foi rebocada para fora de Hamburgo apenas em 7 de fevereiro. O iate foi rebatizado de Kosatka (“baleia assassina”, em russo).

De acordo com o jornal “Independent”, o iate tem uma piscina coberta de 15 metros que pode se transformar, ao toque de um botão, num teatro e numa pista de dança. Dispõe ainda de um heliporto, uma academia e uma adega para 400 garrafas, além de biblioteca, spa e um bar. As informações são do jornal O Globo.

