Rio Grande do Sul Presidente do TJRS, Desembargadora Iris Nogueira é eleita Vice-Presidente do Consepre

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Eleição ocorreu nesta sexta-feira (25), durante o encerramento do 5º Encontro do CONSEPRE, realizado em Bonito (MS) Foto: Divulgação / TJMG Eleição ocorreu nesta sexta-feira (25), durante o encerramento do 5º Encontro do CONSEPRE, realizado em Bonito (MS). (Foto: TJMG / Divulgação) Foto: Divulgação / TJMG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, foi escolhida para compor a nova diretoria do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça (Consepre). A eleição ocorreu nesta sexta-feira (25), durante o encerramento do 5º Encontro do Consepre, realizado em Bonito, no Mato Grosso do Sul.

O Conselho será presidido pelo Desembargador Carlos Alberto França, Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), no lugar do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Desembargador José Laurindo de Souza Netto. O Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), será o Vice-Presidente, e o Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, ocupará a Vice-Presidência de Relacionamento Institucional, tendo o Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Desembargador José Artuhr de Carvalho Pereira, sido escolhido para o cargo de Vice-Presidente de Inovação e Tecnologia. A Presidente Iris Helena foi eleita Vice-Presidente de Cultura.

“É motivo de muita honra ter sido eleita para a composição da diretoria do Consepre. O Conselho busca o constante fortalecimento e a defesa dos princípios, prerrogativas e funções institucionais do Poder Judiciário, ampliando a integração entre os TJs no Brasil, com o intercâmbio de projetos e iniciativas que possam aperfeiçoar os serviços prestados à sociedade”, disse a Desembargadora Iris. O Juiz-Assessor da Presidência do TJRS, José Luiz Leal Vieira, acompanhou a magistrada durante a reunião ocorrida no Mato Grosso.

No final do encontro foi divulgada a Carta de Bonito. Leia a íntegra do documento: Carta de Bonito

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul