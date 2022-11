Rio Grande do Sul TRE-RS realiza Sessão Ordinária de Julgamento no sábado

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Principal objetivo da sessão é o de apreciar em tempo hábil as prestações de contas dos candidatos das Eleições 2022 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul realiza uma sessão de julgamento presencial, às 10h deste sábado (26) no plenário da Instituição. Localizado na Rua Duque de Caxias, 350, no Centro Histórico de Porto Alegre.

O principal objetivo da sessão é o de apreciar em tempo hábil as prestações de contas dos candidatos das Eleições 2022, possibilitando a diplomação dos eleitos no próximo dia 19 de dezembro. Também são apreciados, recursos relativos às Eleições Municipais de 2020, que ainda podem ter algum reflexo nas cidades gaúchas.

O calendário das sessões do Tribunal e os processos desta sessão, podem ser vistos clicando aqui.

Todas as sessões plenárias podem ser acompanhadas ao vivo, pelo canal oficial do TRE no YouTube.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul