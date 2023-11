Geral Presidente ucraniano afirma que não está “pronto” para negociar com a Rússia

6 de novembro de 2023

Zelensky reconheceu que o conflito, iniciado em fevereiro de 2022, está em um momento “difícil”. (Foto: Reprodução)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou no domingo (5) que não está “pronto” para iniciar conversações com a Rússia, a menos que Moscou retire suas tropas das áreas ocupadas.

Zelensky mencionou relatos de que altos funcionários europeus e americanos falaram com seu governo sobre o início de negociações para encerrar a guerra, depois de um comandante ucraniano dizer que o conflito está estagnado.

Os Estados Unidos “sabem que não estou pronto para conversar com os terroristas, já que suas palavras não valem de nada”, disse Zelensky à rede americana NBC.

“No momento, não temos nenhum relacionamento com os russos, e eles sabem que essa é minha postura”, declarou o presidente. “Eles têm que sair do nosso território. Somente depois disso o mundo pode iniciar a diplomacia”, acrescentou.

Zelensky reconheceu que o conflito, iniciado em fevereiro de 2022, após a ofensiva das tropas russas, está em um momento “difícil”, mas negou que esteja em um impasse.

A extensa linha de frente quase não se moveu no último ano, embora a Ucrânia tenha lançado uma contraofensiva em junho para recuperar territórios ocupados pela Rússia.

Navio russo

Nessa segunda-feira (6), Zelensky anunciou “a destruição” do “Askold”, um importante navio russo no Estreito de Kerch, na Crimeia, dos dias depois de seu Exército informar que havia bombardeado esta área.

“Agradeço a todos os que contribuíram para a destruição do navio russo no Estreito de Kerch”, na península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia, declarou Zelensky em seu discurso diário, publicado nas redes sociais.

Por sua vez, as autoridades russas indicaram que disparos danificaram o navio e fizeram com que destroços caíssem em uma doca.

Nessa segunda, Kiev acusou Moscou de ter lançado quatro mísseis e um drone de ataque a partir dos territórios ucranianos ocupados pela Rússia no sul do país.

Nos últimos dias, a Ucrânia admitiu que sua contraofensiva lançada em junho fracassou e que apenas permitiu recuperar alguns povoados.

Por outro lado, Zelensky fechou as portas nesta segunda para eventuais eleições no país. “Devemos decidir que agora é o momento de defesa, da batalha da qual depende o destino do Estado e do povo, e não da farsa, que apenas a Rússia espera da Ucrânia. Não acho que seja o momento de eleições”, declarou em seu pronunciamento diário.

As eleições legislativas deveriam acontecer em outubro deste ano e as presidenciais em março de 2024. As informações são da agência de notícias AFP.

