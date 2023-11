Geral Pesquisa sobre mobilidade urbana é realizada em 22 bairros de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Os pesquisadores usam coletes com etiqueta de identificação da Pesquisa de Mobilidade e todos possuem credenciais próprias com nome, sobrenome e RG. (Foto: Divulgação/EPTC/PMPA)

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) realiza Pesquisa de Mobilidade em 22 bairros de Porto Alegre. O objetivo é coletar informações de como as pessoas se deslocam na Capital para o planejamento de soluções de mobilidade que atendam às necessidades da população. As pesquisas ocorrem de terça-feira a sábado, das 8h às 21h. Além das visitas sem agendamento, o consórcio também faz as entrevistas mediante agendamento prévio nos domicílios sorteados pelo número (51) 99241-7302.

Atualmente, recebem a visita dos pesquisadores do Consórcio CGC moradores de domicílios sorteados nos bairros Petrópolis, Santa Cecília, Santana, Bom Jesus, Vila Bom Jesus, Jardim do Salso, Jardim Carvalho, Rio Branco, Jardim Botânico, Santo Antônio, Jardim Itu, Passo das Pedras, Medianeira, Nonoai, Santa Tereza, Teresópolis, Morro Santana, Jardim Sabará, Partenon, Cidade Baixa, Azenha e Menino Deus.

Nos próximos dias, além dos moradores dos bairros acima, serão visitados residentes dos bairros Tristeza, Vila Assunção, Cristal, Vila Nova, Santa Tereza, Ponta Grossa, Aberta dos Morros, Hípica, Guarujá, Serraria, Lomba do Pinheiro, Belém Velho, Ipanema, Jardim Isabel, Sétimo Céu e Espírito Santo.

“Reforçamos a importância das pessoas receberem os pesquisadores e responderem aos questionamentos, pois eles serão um balizador para as políticas de mobilidade que iremos construir em Porto Alegre para os próximos anos”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Junior.

Pesquisa de contorno

Também são realizadas as pesquisas de linha de contorno. Nesta etapa, serão feitas as Pesquisa de Origem e Destino (OD), Contagem Volumétrica Classificada (CVC), Ocupação Visual (OV). Nas próximas semanas os pesquisadores estarão na BR-116 (sentido Canoas), na avenida Assis Brasil, próximo ao numeral 11120, ponte rua Nova Prata (Alvorada), na ponte avenida Baltazar (Alvorada), avenida Protásio Alves (garagem VAP), Túnel da Conceição x avenida Independência, avenida João Pessoa x avenida Senador Salgado Filho, ponte Beco do Paulino (Alvorada), estrada Bérico José Bernardes, estrada Armando Inácio da Silveira e avenida Bento Gonçalves. As pesquisas acontecem às terças, quartas e quintas-feiras. As de contagem são realizadas entre 5h e 21h, enquanto as pesquisas de entrevista e ocupação visual ocorrem nos momentos de maior fluxo: entre 7h e 10h e 15h e 18h.

Identificação

Os pesquisadores usam coletes com etiqueta de identificação da Pesquisa de Mobilidade e todos possuem credenciais próprias com nome, sobrenome e RG. A identidade pode ser confirmada pelo contato da Empresa Pública de Transporte e Circulação (118) e também pelos contatos do consórcio (51) 99241-7302 e (11) 3097-8112.

Vagas

Estão abertas inscrições para pesquisadores de campo. A contratação é feita pelo consórcio responsável pela pesquisa. A vaga é temporária e o pagamento dos pesquisadores será efetuado pelo consórcio mensalmente. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

