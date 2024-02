Brasil Preso desde janeiro de 2023, ex-jogador Daniel Alves chora em depoimento e diz que bebeu demais

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Ex-jogador é acusado de estuprar mulher em uma boate de Barcelona Foto: Reprodução Preso desde janeiro de 2023, ex-jogador é acusado de estuprar mulher em uma boate de Barcelona. Foto: Reprodução

O ex-jogador brasileiro Daniel Alves, acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate em Barcelona em janeiro de 2023, prestou depoimento nesta quarta-feira (07), em mais um dia do julgamento do caso.

Ao responder as perguntas da sua própria advogada de defesa, ele chorou durante o depoimento e afirmou que bebeu excessivamente naquela noite. De acordo com o relato do “Marca”, ele chorou a ponto de ter dificuldade para completar as frases.

Daniel Alves afirmou que não é um homem violento e que não forçou a denunciante a acompanhá-lo ao banheiro. Além disso, afirmou que mentiu na primeira versão, quando disse que não teve contato nenhum com a mulher do caso, porque não queria que a sua esposa soubesse.

O brasileiro disse que soube pela imprensa que era acusado de estupro e também disse que está praticamente arruinado porque suas contas bancárias foram bloqueadas e ele perdeu contratos no Brasil.

Relato sobre a noite

O brasileiro afirmou que no dia chegou às 2h30min da madrugada na discoteca dele, e que haviam mudado o camarote que ele deveria ocupar, que passou a ser o de número 6. Ele disse que tinha um banheiro em uma área reservada da boate, por razões de segurança. Ele disse que dançou um tempo com duas mulheres, que depois convidaram outras três – entre elas, a denunciante.

Testemunhas já falaram

Vinte e oito testemunhas foram convocadas para os depoimentos entre eles a jovem espanhola que acusa o brasileiro, além do próprio ex-jogador. O Ministério Público pede nove anos de prisão e a denunciante já falou em 12 anos.

Daniel Alves conseguiu a condição de ser o último a depor diante da Justiça espanhola no primeiro dia de julgamento. O ex-jogador, que está em prisão preventiva há mais de um ano, acompanhou a audiência no Tribunal de Barcelona. Ele não foi algemado.

A mulher que acusou o ex-jogador prestou depoimento no primeiro dia por cerca de uma hora. Ela estava acompanhada de psicólogos e falou aos juízes na mesma sala em que Daniel Alves estava.

No entanto, os dois não tiveram contato visual. Sua voz foi distorcida para proteção, e a imprensa foi proibida de acompanhar o depoimento. A imprensa espanhola, com base em fontes judiciais, informou que ela manteve sua versão original, a de que foi estuprada pelo ex-jogador.

