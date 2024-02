Porto Alegre Lago do Parque Moinhos de Vento, o Parcão, é entregue revitalizado à população de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

A revitalização do local incluiu espaço de contemplação, com bancos, além de outras melhorias realizadas em parceria com a iniciativa privada Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Nesta quarta-feira (07), foi entregue à população de Porto Alegre o novo lago do Parque Moinhos de Vento, o Parcão, uma das mais tradicionais áreas verdes da cidade. A revitalização do local incluiu espaço de contemplação, com bancos, além de outras melhorias realizadas em parceria com a iniciativa privada. O prefeito Sebastião Melo esteve no local acompanhado por convidados e vereadores.

“Estamos vivendo um momento de recuperação da cidade. Com o apoio de parceiros da prefeitura, esta é mais uma entrega importante para qualificar e embelezar ainda mais os espaços públicos. Esperamos que todos os cidadãos sejam cuidadores dos nossos parques e praças, e que o espaço revitalizado seja aproveitado com liberdade e responsabilidade”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O lago foi desassoreado, recebendo novos sistemas de drenagem, paisagismo, recuperação da pequena cascata já existente e do chafariz, instalação de aeradores e pintura do moinho, além da recomposição das bordas com pedras.

Fiscalizada por técnicos da Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade), a qualificação ambiental do local foi desenvolvida de forma a proporcionar melhores condições à fauna que vive no local.

“As obras foram essenciais para eliminarmos o depósito de matéria orgânica no fundo do lago, a principal causa do assoreamento e que traz tantos prejuízos à vida dos peixes e cágados do parque”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, destacando que foram retirados cinco mil metros cúbicos de sedimentos do fundo do lago.

Foram investidos R$ 2,95 milhões nas obras, por meio de um TASCC (Termo de Alienação de Solo Criado por Contrapartida), firmado com a empresa Melnick para a aquisição de índices construtivos necessários para a implantação de empreendimento na avenida Nilo Peçanha.

“Como adotantes do parque, temos um carinho especial pela área. Já realizamos melhorias nas quadras e pista de caminhada, com o objetivo de transformar Porto Alegre numa cidade cada dia melhor”, ressaltou o vice-presidente da Melnick, Marcelo Guedes.

Falando em nome da comunidade, o prefeito do parque, Jaime Mayer Wageck, agradeceu a parceria de todos que foram pacientes e conviveram com os transtornos da obra. “Agora, com tudo pronto, a gente vê que trouxe ganhos imensos. A comunidade está muito contente.”

