Porto Alegre Preso em Porto Alegre um dos assaltantes que colocaram motorista no porta-malas de um carro de aplicativo

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Testemunha filmou momento em que vítima abriu compartimento para pedir socorro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo de Veículos (DRV) cumpriu um mandado de prisão e dois de busca e apreensão contra um homem de 26 anos. Localizado em Arroio do Silva (Litoral de Santa Catarina), ele é investigado por envolvimento no assalto a um motorista de aplicativo, crime durante o qual a vítima foi mantida no porta-malas de seu carro.

De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo ostenta antecedentes policiais por homicídio doloso, roubo, estupro, ameça e posse de drogas. Também pesa contra ele um episódio de descumprimento de medida protetiva de urgência.

O roubo foi cometido no dia 2 de maio. De acordo com depoimentos, por volta das 22h o trabalhador foi acionado por um trio para uma corrida entre o bairro São José, na Zona Leste de Porto Alegre, e a cidade de Viamão (Região Metropolitana). Em determinado momento, o condutor foi rendido, ameaçado e espancado com coronhadas e tapas.

Ele foi então forçado a entrar no compartimento de bagagem, enquanto os criminosos circulavam com o automóvel por ruas da capital gaúcha. Durante o trajeto, o motorista conseguiu abrir o compartimento por dentro e colocar a mão para fora, a fim de chamar atenção de outras pessoas – a estratégia funcionou e uma delas chegou a filmar a situação.

Quando o trio trafegava pela avenida Cristiano Fischer próximo ao campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também na Zona Norte, a vítima aproveitou um momento de pausa em sinaleira para fugir e pedir ajuda. Os responsáveis pelo ataque fugiram, mas acabaram posteriormente identificados, passando a ser alvo de ordens judiciais.

O veículo, um Renault Logan, foi recuperado pela Polícia Civil no dia seguinte, no mesmo bairro onde a corrida de aplicativo havia sido solicitada. Agora o Departamento de Investigações Criminais (Deic) trabalha para capturar os outros dois envolvidos.

(Marcello Campos)

2023-08-28