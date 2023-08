Cláudio Humberto Viagens de Lula custaram 19 mil salários mínimos

Por Cláudio Humberto | 29 de agosto de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O novo salário-mínimo mostra que Lula (PT) economiza na remuneração dos trabalhadores, concedendo-lhes míseros 18 reais de aumento, mas gasta sem piedade em hotéis de luxo durante suas seguidas viagens internacionais. Os R$25 milhões gastos nas viagens presidenciais até agora, desde a posse em 1º de janeiro, equivalem à remuneração de quase 19 mil (exatos 18.939) trabalhadores, aposentados e pensionistas que precisam ralar o mês inteiro para perceberem apenas R$1.320.

Ninguém merece

Trabalhador de salário-mínimo precisaria ralar muito por 1.578 anos, o triplo da idade do Brasil, para bancar os luxos de Lula em suas viagens.

Só no nosso

O casal presidencial sempre escolhe os hotéis mais luxuosos: JW Marriot London Grosvenor House, em Londres. Em Lisboa, o histórico Tivoli.

Sem corar

A estadia de dois dias do petista no Hotel Intercontinental Paris Le Grand custou R$728 mil, incluindo quartos para aspones e até wifi de R$31 mil.

Bate e volta

O hotel Steigenberger Wiltcher, em Bruxelas, custou R$427 mil por apenas duas diárias ao pagador brasileiro de impostos.

Liberar maconha é infantilidade do STF, diz expert

Está prescrito há dez anos o caso em julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que pode liberar maconha para consumo próprio, segundo nota técnica da Associação Paulista do Ministério Público (APMP). A revelação chega a ser constrangedora, porque os ministros deveriam saber disso, mas reforça a suspeita de que tudo não passa de um julgamento-lacração. Para o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, especialista no assunto, o STF assume uma atitude infantil e até mesmo impensada.

Uma tragédia

A medida que encanta cinco ministros do STF pode repetir erros de países como EUA, onde crianças de 11 anos viraram usuários da droga.

Hipocrisia

De acordo com a tese agora majoritária, o Brasil viverá a hipocrisia de proibir a venda de drogas, mas permitir sua compra sem riscos.

Fio de esperança

O pedido de vista do ministro André Mendonça suspendeu o processo, mas o placar já registra 5×1 votos favoráveis à liberação da droga.

Desarranjo institucional

O líder do governo Lula no Congresso, senador Jaques Wagner (PT-BA), fez sérias críticas ao comportamento dos ministros do STF. Para ele, a Corte só deveria atuar em questões que envolvem a constitucionalidade. E ainda classificou decisões dos ministros de “desarranjo institucional”.

Falar é fácil

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vem sendo criticado pela falta de atitude desde que advertiu os ministros do STF sobre a invasão de competência do Congresso na definição de liberar as drogas.

Ativismo da lorota

Lula já não se importa de ser chamado de mentiroso. Ele disse na África que Dilma “foi absolvida”. Nada disso. A justiça federal apenas se negou a julgar Dilma pelo mesmo crime no qual foi condenada no impeachment.

Chamada de exclusão

Faz sucesso no YouTube o canal de Nanda Guardian sobre mercado financeiro. Bem-humorada, ele pede que se retire da audiência quem for comunista, socialista, “quem fez um L”, vegano, “mãe de planta” etc.

Pires gringo

O discurso do presidente Lula em Angola agradou os bajuladores de sempre, mas um detalhe gerou incômodo na plateia: o petista enrolou, enrolou, e não prometeu dinheiro para a África, como geralmente o faz.

Novas ameaças

Após negativa da Polícia Federal sobre proteção à depoente da CPI do MST Vanuza Souza, um grupo de voluntários se organiza para retirá-la da cidade de Prado, onde é ameaçada. Ela tem apoio do PL baiano.

Explica aí

Os sócios do site 123Milhas são aguardados nesta terça (29) na CPI das Pirâmides Financeiras, para explicar o golpe da suspensão da emissão de passagens aéreas já compradas por consumidores.

Conversa depois dos bois

Cerca de 15 governadores e vices são esperados no Senado, nesta terça (29), para uma “série de debates” sobre reforma tributária, que, aprovada em julho na Câmara, foi direto para a gaveta de Rodrigo Pacheco.

Pensando bem…

…presidentes evitariam hotéis de luxo se uma lei taxasse seus gastos com dinheiro do pagador de impostos.

PODER SEM PUDOR

Cachoeira de simpatia

Juscelino Kubitscheck era um craque na arte de agradar plateias. Certa vez, quando governador de Minas Gerais, visitou a cidade de Tombos, na divisa com o Estado do Rio, cujo nome é referência à belíssima queda d’água no rio Carangola. E causou estupor ao se referir à cachoeira, no discurso: “Isso não é natural…” A plateia ainda estava boquiaberta, perplexa, quando JK completou: “…é tão linda que só pode ser obra do povo de Tombos!” Saiu do palanque carregado nos braços.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos.

