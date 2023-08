Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 28 de agosto de 2023

Joenia Wapichana, presidente da Funai. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Candidatura indígena

A presidente da Funai, Joenia Wapichana, tem se apresentado nos bastidores como candidata à vaga no STF que será aberta após a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Ela justifica a aspiração ao posto afirmando que somente quando um indígena se tornar ministro da Suprema Corte as pautas de sua população serão priorizadas.

Alimentos para a África

Em discurso na 14ª Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em São Tomé e Príncipe, o presidente Lula sinalizou que estuda reeditar o programa “Mais Alimentos” no continente africano. A iniciativa, promovida em mandatos petistas anteriores, atua no fomento e produção de alimentos, além do incremento na produtividade da agricultura familiar.

Reparo necessário

O presidente Lula afirmou no sábado que se faz necessária a discussão de uma forma de reparo à ex-presidente Dilma Rousseff, após a ação de improbidade por pedaladas fiscais que levou ao seu impeachment em 2016 ter sido arquivada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O chefe do Executivo destacou que “é preciso ver como é que se repara uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu”.

Depoimento duplo

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar dois depoimentos à Polícia Federal nesta quinta-feira. Ele será ouvido no âmbito das investigações sobre o desvio de presentes oficiais em sua gestão, e da apuração sobre um grupo de empresários no Whatsapp suspeito de planejar um golpe de Estado.

Nova oitiva

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, presta um novo depoimento nesta segunda-feira à Polícia Federal. O militar será interrogado sobre questões relacionadas às ações do hacker Walter Delgatti Neto em 2022.

Mijoias

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ironizou a investigação da PF sobre o suposto esquema de desvios de joias na gestão Bolsonaro, afirmando, em tom de deboche, que lançará uma linha de produtos chamada “Mijoias”. Ela destacou que a repercussão da apuração da PF sobre o caso é uma tentativa de desviar o foco da CPMI dos Atos Golpistas.

Insatisfação parlamentar

A demora na execução de emendas pelo governo federal permanece sendo motivo de insatisfação e reclamações entre parlamentares no Congresso Nacional. Lideranças políticas queixam-se de que mesmo após terem dialogado sobre o tema com o Planalto, o Executivo permanece distante de concluir o avanço de recursos do gênero previstos para este ano.

Divulgação científica

Profissionais presentes em uma audiência pública da Comissão Mista de Orçamento do Senado sobre a importância da ciência para o Brasil apontaram a necessidade de uma melhor divulgação dos feitos da pesquisa científica do país, para atrair mais recursos ao setor. Os presentes manifestaram sua insatisfação com a decisão da Câmara em manter o segmento nos limites fiscais anuais durante a votação do novo arcabouço.

Turismo sustentável

A ministra do Meio Ambiente vem articulando o aceleramento de projetos de turismo sustentável na Amazônia como forma de promover o desenvolvimento econômico local. A líder ministerial se reuniu na sexta-feira com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para avaliar ações voltadas a contribuir com o objetivo.

Turismo sustentável II

Marina Silva lidera a parcela do governo que busca impedir a exploração de Petróleo na Foz do Amazonas a partir dos potenciais impactos ambientais decorrentes da atividade. A promoção do turismo sustentável na Amazônia é defendida pela ministra como uma alternativa de desenvolvimento à exploração petrolífera na região.

Monitoramento da corrupção

A Caixa Econômica Federal está estruturando um sistema de monitoramento de pessoas politicamente expostas e de pessoas citadas em notícias envolvendo crimes na mídia global. O sistema, baseado em padrões internacionais de combate à corrupção, visa auxiliar na identificação de ações criminosas que envolvam desvios de verbas do setor público.

Treinamento policial

O Itamaraty está coordenando uma ação de capacitação das forças de segurança do Haiti junto à Agência Brasileira de Cooperação e a Polícia Federal. O movimento, que busca auxiliar o país caribenho em meio a crise gerada pelo controle local de gangues, já havia sido comunicado pelo presidente Lula em junho ao primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry.

Boate Kiss

O Superior Tribunal de Justiça retoma no dia 5 de setembro o julgamento sobre o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, ocorrido em 2013. A análise do caso foi suspensa em junho após um pedido de vista do ministro Antonio Saldanha sobre a votação da prisão imediata de quatro condenados no caso.

Medidas ineficazes

O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês, Marcos Tang, afirmou neste domingo que as medidas anunciadas pelo governo federal contra a importação de leite são ineficazes para reverter a atual crise vivida pelo setor leiteiro gaúcho. Ele aponta que ações de redução dos custos da produção local são urgentemente necessárias, além de um mecanismo que limite a compra do produto de países estrangeiros.

Licitações em pauta

A diretora da Central de Compras da União, Lara Brainer, ministra nesta segunda-feira, a convite do Ministério de Gestão e Inovação, uma palestra sobre “licitações eficientes e inovadoras” em Porto Alegre. O evento busca aprimorar ações do segmento na capital gaúcha a partir da abordagem de projetos referenciais.

LDO 2024

A Comissão de Economia da Câmara de Porto Alegre realiza nesta terça-feira uma audiência pública para apresentação e debate da Lei de Diretrizes Orçamentárias da Capital para 2024. Além de tratar da elaboração e execução do Orçamento do município para o próximo ano, o texto apresenta disposições sobre alterações da legislação tributária e financeira, despesas com pessoal e encargos sociais, além de metas e riscos fiscais.

Panorama Político

