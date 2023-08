Colunistas Joalheiros de Miami

Por Leandro Mazzini | 28 de agosto de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A situação dos Mauros Cid – pai e filho – pode se complicar nas próximas semanas com o direcionamento que a Polícia Federal já realiza, na investigação, sobre a passagem do general Mauro Lourena Cid pelo escritório da Agência de Exportação Brasileira (APEX) em Miami (Flórida). O Tribunal de Contas da União já abrira investigação havia dois meses para passar uma lupa na gestão do general no escritório norte-americano, onde tinha salário de quase US$ 10 mil. Cid pai reinava por lá – e a PF agora apura se a APEX foi entreposto para a negociação das joias presenteadas por chefes de Estado a Jair Bolsonaro, e negociadas por Cid filho. Existe um claro caminho traçado por Miami para essas joias. Os investigadores querem saber qual o papel de Cid pai na APEX e se há vestígios da trama rocambolesca de Bolsonaro.

Rota das urnas

A partir de documentos recolhidos na casa do coordenador de Inteligência e Contrainteligência da ANTT, a Polícia Federal conseguiu confirmar que o servidor cumpria ordens do diretor-geral, Rafael Vitale, que o recrutou. A PF quer saber, agora, até que ponto a direção-geral da ANTT esteve envolvida no escândalo da interferência das eleições de 2022.

Urânio

A PF está no rastro de um suposto tráfico internacional de urânio envolvendo um órgão oficial do Governo. O caso, que já era investigado há meses, ganhou contornos diplomáticos e acompanhamento de autoridades internacionais com extravio de 8 gramas de urânio enriquecido em duas ampolas, de dentro das Indústrias Nucleares do Brasil, em Resende.

Abaixo de zero

O Brasil estreou no Surfe e Skate com medalhas nos Jogos de Tóquio, mas o Ministério do Esporte quer mesmo é investir na turma do gelo, com vistas às Olimpíadas de Inverno. A despeito de o Surfe ser agraciado com 28 bolsas para atletas, nenhuma foi para a modalidade sobre rodas. O Governo aprovou 24 bolsas para atletas de Curling (hein!?). Outras seis bolsas para o Bobsled; 30 para Hockey no Gelo.

Jader & Renan 3.0

O retorno de Lula ao poder ressuscitou dois caciques que voltam mais poderosos em Brasília: Jader Barbalho e Renan Calheiros. Ambos senadores, assistem a desenvoltura dos herdeiros Helder (governador) e Jader (ministro); e Renan (ministro).

Caserna

Com grandes empreiteiras respirando por aparelhos após a Lava Jato, o Governo admite manter o Exército como executor de obras de infraestrutura. General Rogério Cetrim é hoje o responsável pelo EB.

Leandro Mazzini, com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo

2023-08-28