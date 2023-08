Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 28 de agosto de 2023

Deputado Rodrigo Lorenzoni (PL). (Foto: Divulgação/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Crise na Languiru

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo realiza nesta segunda-feira uma audiência pública para debater a crise na Cooperativa Languiru e suas consequências socioeconômicas. A discussão, proposta pelo deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) a partir de demandas apresentadas por produtores rurais e municípios, visa encontrar soluções para os prejuízos enfrentados pela categoria e direcionar medidas para a recuperação do setor leiteiro no RS.

Mudanças climáticas

O Parlamento gaúcho instala nesta segunda-feira a Frente Parlamentar para debater e acompanhar a causa das mudanças climáticas no RS. Coordenado pela deputada Delegada Nadine (PSDB), o grupo deve fomentar a discussão acerca das causas das alterações do clima no Estado, a partir de acontecimentos recentes que vem afetando a vida dos gaúchos, como estiagem, seca dos rios, altas temperaturas e demais fenômenos que impactam diretamente diversos setores da sociedade gaúcha. Entre as primeiras ações da frente, é prevista a análise da necessidade de um projeto de lei que estabeleça políticas públicas voltadas à temática que aborda.

Falta de tomógrafo

A deputada Luciana Genro (PSOL) cobrou explicações do governo do Estado sobre a falta de tomógrafo em Cachoeirinha. A parlamentar, que recebeu a demanda de moradores do município da Região Metropolitana, afirma que a falta do equipamento de diagnóstico por imagem tem paralisado as filas de tomografia, prejudicando diversos pacientes. “É desumano que essas pessoas, além de estar sofrendo com suas questões de saúde, não tenham a previsão de quando poderão realizar esse exame, que pode ser decisivo em seus diagnósticos e tratamentos. Queremos que o governo do Estado explique o que está fazendo para resolver essa situação caótica e manifestamos profunda preocupação diante desse problema e da falta de informações relatadas”, aponta Luciana.

Estrutura escolar

O deputado Luciano Silveira (MDB) defendeu a ampliação dos investimentos do poder público nas escolas gaúchas, com atenção especial às suas estruturas físicas, durante a 7ª edição do Movimento pela Educação, em Osório. O parlamentar destacou que o Litoral Norte foi a região que mais cresceu nos últimos trinta anos, e que o acesso à Educação está entre as suas principais dificuldades. “Pelo último levantamento da Amlinorte, hoje somos mais de meio milhão. Os desafios e gargalos que precisamos superar são imensos. E um deles é dar um estudo de qualidade. Aprovamos na assembleia a contratação de novos servidores, o governo está promovendo parcerias, as coordenadorias estão fazendo sua parte, mas estamos muito longe da estrutura física que necessitamos para nossas escolas públicas” destaca o deputado.

Agosto Lilás

Até o final de agosto a fachada do Palácio Farroupilha, sede da Assembleia Legislativa gaúcha, estará iluminada de lilás, a partir de proposição da deputada Patrícia Alba (MDB) em alusão à campanha Agosto Lilás. O movimento, voltado à conscientização, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, promovendo ações e divulgações de conteúdo que reforcem a importância da temática.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-08-28