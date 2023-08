Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 28 de agosto de 2023

O deputado federal Coronel Zucco, presidente da CPI do MST. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Prorrogação de CPI

O presidente da CPI do MST na Câmara, deputado Coronel Zucco (Republicanos-RS), afirmou que deve dialogar com parlamentares da Casa para prorrogar os trabalhos da comissão. Ele destacou que o colegiado está obtendo comprovações e que necessita de mais tempo para recolher mais informações.

Luta política

O candidato à Presidência da Argentina, Sergio Massa, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente Lula no Palácio do Planalto para dialogar sobre pautas comuns e o pleito eleitoral no país vizinho. O líder brasileiro aconselhou o visitante a “lutar até o final” contra o candidato argentino da extrema direita, Javier Milei.

Candidatura de risco

Javier Milei, autodeclarado anarcocapitalista, ficou em primeiro lugar nas prévias eleitorais da Argentina realizadas no início de agosto. Ele já afirmou em diferentes ocasiões que não deve manter relações diplomáticas com o presidente Lula sob a justificativa de que “não negocia com comunistas”.

Parceria hermana

O Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe está analisando um novo mecanismo de garantia das exportações do Brasil para a Argentina. A instituição deve viabilizar um financiamento de US$600 milhões para que o país vizinho possa importar produtos brasileiros.

Salário dos militares

O ministro da Defesa, José Múcio, está articulando junto à equipe econômica do governo federal o aumento de 9% para o salário dos militares. A solicitação ocorre a partir da demanda apresentada por comandantes das Forças Armadas que apontam uma insatisfação geral entre praças e suboficiais frente à sua remuneração.

Melhora de imagem

Na busca de melhorar a imagem das Forças Armadas em meio ao envolvimento de militares nas investigações da CPMI dos Atos Golpistas, o comandante do Exército, Tomás Paiva, se encontrou na última semana com a relatora do colegiado, Eliziane Gama. O encontro foi pautado pela discussão da estrutura de convocações prevista para a comissão.

Taxação dos super-ricos

O presidente Lula assinou nesta segunda-feira uma medida provisória que altera o sistema de regras para a taxação dos “fundos de super-ricos”. A medida integra as ações do governo para compensar o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda.

Reforma ministerial

Pessoas próximas a Lula afirmam que o presidente deseja concluir a reforma ministerial do Planalto até quarta-feira. Após retornar da viagem à África, o chefe do Executivo retomou seus trabalhos no país nesta segunda-feira com foco no avanço das trocas de comando na Esplanada.

Elo de contato

O tenente-coronel Mauro Cid vem sendo investigado pela Polícia Federal como suposto elo de ligação entre o hacker Walter Delgatti e o Ministério da Defesa durante a gestão Bolsonaro. A corporação apura se o militar teria sido designado como responsável para articular o diálogo do criminoso digital com a pasta do governo.

Estratégia de defesa

As frequentes declarações da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contrárias às investigações de um suposto esquema de desvio de presentes na gestão Bolsonaro integram uma estratégia do PL para tentar reduzir os impactos da repercussão do caso. Ela segue afirmando em diferentes momentos que a divulgação das apurações integra um movimento de desvio de foco da CPMI do 8 de janeiro.

Monitoramento do PAC

Cerca de 30 procuradores de carreira especializados em obras públicas foram designados para um grupo de trabalho da Advocacia-Geral da União para acompanhar o andamento das ações do novo PAC do governo federal. A criação da frente visa se antecipar a possíveis problemas judiciais e monitorar todas as etapas do programa.

Investimentos no agro

O governo estadual lançou um edital de R$2,5 milhões voltado ao apoio de projetos estratégicos de inovação no agronegócio gaúcho. O repasse, anunciado no palco RS Innovation Agro na Expointer, nesta segunda-feira, deve priorizar iniciativas de irrigação, transição energética e descarbonização.

Delegacia rural

O secretário estadual de Segurança, Sandro Caron, anunciou nesta segunda-feira, ao lado do governador Eduardo Leite, a criação da Delegacia Online para crimes rurais no RS. Ao lado da instalação de novas unidades físicas para tratar da temática e o reforço na frota de viaturas no patrulhamento rural da BM, a iniciativa visa ampliar o combate aos casos de abigeato no Estado.

Proteção infantil

A primeira da série de audiências do governo do RS para construção do Plano Estadual pela Primeira Infância será realizada nesta sexta-feira em Tenente Portela, no Norte gaúcho. O conjunto de encontros busca viabilizar a troca de ideias em diferentes regiões do Estado entre gestores, trabalhadores da rede de proteção, famílias e a sociedade em geral para a construção do documento.

Cadastra RS

A Secretaria Estadual de Habitação lançou nesta segunda-feira o programa “Cadastra RS”, para identificar a demanda habitacional no território gaúcho. A iniciativa conta com um banco de dados que concentra a relação de informações sobre possíveis beneficiários à propostas de regularização fundiária e moradia popular no Estado.

Data revogada

A Câmara de Porto Alegre revogou nesta segunda-feira a lei que instituiu o Dia do Patriota na capital gaúcha. A suspensão foi determinada a partir de um acordo firmado coletivamente entre os vereadores durante uma reunião extraordinária convocada pelo presidente da Casa, vereador Hamilton Sossmeier (PTB).

Data revogada II

A revogação da lei do Dia do Patriota em Porto Alegre foi determinada também nesta segunda-feira pelo ministro do STF, Luiz Fux. Ao proferir a decisão em caráter liminar, o magistrado destacou que o 8 de janeiro não merece comemorações, mas sim “repúdio constante”.

