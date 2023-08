Colunistas Governo Federal ignora seca do RS na distribuição de recursos do Ministério da Agricultura

Por Flavio Pereira | 28 de agosto de 2023

Município de Montenegro, um dos atingidos por ciclone na primeira quinzena de junho. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Rio Grande do Sul teve quase 400 municípios em situação de emergência por causa da estiagem, desde dezembro. Foram uma estiagem e três ciclones tropicais este ano, com danos milionários nas áreas urbana e rural. O Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, liberou R$ 277,5 milhões para atender demandas dos estados. Porém, quase metade foi parar no Mato Grosso, base eleitoral do ministro. O Rio Grande do Sul, recebeu R$ 4,2 milhões, valor 32 vezes menor que o Mato Grosso.

Vídeo inédito: PMs estavam escondidos no banheiro do STF no 8 de janeiro

São impressionantes as imagens exclusivas mostrando agentes da PM do Distrito Federal no banheiro do STF, enquanto vândalos dominavam o prédio no dia 8 de janeiro. Nesta data, 54 policiais judiciais estavam escalados para fazer frente a eventuais ameaças que surgissem nas manifestações. O vídeo só foi possível, porque o jornal o Estado de S. Paulo solicitou esses dados, entregues pelo STF à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. O STF havia negado o pedido de liberação do vídeo, sob a alegação de que as imagens gravadas “são de caráter reservado e não poderão ser fornecidas a terceiros”.

Canoas integra o programa Cidades Sustentáveis

O prefeito Jairo Jorge assina nesta segunda-feira, o contrato de adesão de Canoas ao programa Cidades Sustentáveis, com a presença do coordenador geral do instituto, Jorge Abrahão. Com o ato, o município se torna o primeiro da Região Metropolitana e o sexto do Rio Grande do Sul a participar da iniciativa. A adesão ao programa possibilita que Canoas possa captar recursos para a área.

Como está o julgamento do STF sobre porte de drogas

O julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, que desperta enorme interesse junto aos traficantes e consumidores de drogas, contabilizou até quinta-feira (24) cinco votos pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista (mais tempo para analisar o caso) feito pelo ministro André Mendonça.

Os bastidores da saída de Leonardo Pascoal do PP

Saudado com certo exagero pelo deputado federal Giovani Cherini, presidente estadual do PL como “a maior liderança do PP”, o prefeito de Esteio Leonardo Pascoal confirmou sábado que está deixando o Progressistas. Na verdade, Pascoal é uma das mais promissoras lideranças do PP, com grande interlocução junto a prefeitos e vereadores, mas deixa o partido por duas razões, dentre outras: o iminente ingresso do PP no Governo Lula, que vai desacreditar o discurso coerente de oposição ao governo federal, e a falta de espaços para voos políticos maiores, promessa que agora recebeu do PL.

Demorou: finalmente Itália libera imagens do aeroporto de Roma

Finalmente, o Ministério Público da Itália deu parecer favorável, sexta-feira (25), ao envio para o Brasil das imagens do barraco que envolveu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o empresário Roberto Mantovani Filho, Andreia Mantovani e Alex Zanatta Bignotto no aeroporto de Roma no dia 14 de julho. Agora, a Justiça brasileira poderá obter os registros em vídeo dos acontecimentos e verificar o que realmente aconteceu no aeroporto de Roma.

Em dois dias, cinco mentiras de Lula em Angola

Lula, o presidente do Brasil, conseguiu aplicar pelo menos cinco mentiras – sem ser contestado pela mídia tradicional – em apenas dois de viagem, na sua passagem por Angola, relata a jornalista Roseann Kennedy na coluna do Estadão:

1. Lula disse que é pobre, apesar de listar em sua declaração de bens à Justiça eleitoral um patrimônio de R$7,4 milhões. Realidade muito distante da que vive a maioria da população brasileira.

2. O presidente afirmou que não há voos diretos do Brasil para a África. Mas há três, inclusive para a cidade onde estava, Luanda, capital de Angola.

3. Lula também ignorou as denúncias de intimidação e perseguição a jornalistas em Angola e elogiou a imprensa do país. “Nunca vi imprensa tão comportada.… No Brasil a imprensa não é tão comportada assim, ela cobra mais”, disse. As críticas à imprensa no Brasil foi um dos temas preferidos de Lula e PT em gestões passadas, o que só foi ofuscado porque o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu levar o embate e as agressões contra a imprensa a outro patamar.

4. O presidente Lula defendeu que as mulheres iriam dominar o mundo. No entanto, ele acaba de defender a entrada no bloco do Brics, de seis novos países. À exceção da Argentina, o grupo de novatos reúne nações que rejeitam ou condenam o desenvolvimento das mulheres – Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes.

5. Por fim, Lula disse que “a Justiça Federal em Brasília absolveu a companheira Dilma da acusação da pedalada”, e defendeu reparação à petista. No entanto, não foi essa a decisão do TRF-1. A advogada Vera Chemim, mestre em Direito Público Administrativo pela Fundação Getulio Vargas (FGV), explicou ao Estadão que o Tribunal não julgou se Dilma é inocente ou não. Extinguiu a ação, por questão formal, processual, sem resolução de mérito.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

