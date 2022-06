Rio Grande do Sul Preso homem condenado por matar a noiva há quase 30 anos no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

O assassino estava morando na França Foto: Divulgação O assassino estava morando na França. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um homem de 50 anos, condenado a 16 anos de prisão em regime fechado por matar a sua noiva em São Gabriel no dia 29 de maio de 1993, foi preso no sábado (04), segundo informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça na terça-feira (07).

Núbia Beatriz da Fontoura Farias tinha 23 anos na época do crime. Ela foi morta com um tiro na cabeça. Após a sentença de pronúncia, em 1994, determinando que o acusado fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ele não havia mais sido localizado.

A ausência do réu travou o andamento do processo, que somente voltou a ter seguimento após a edição da Lei 11.689/2008, quando passou a ser possível o julgamento pelo Tribunal do Júri sem a presença do réu. A sessão, presidida pela juíza da Vara Criminal de São Gabriel, Juliana Neves Capiotti, foi realizada em 2011, antes que houvesse a prescrição do crime.

Após o julgamento, o mandado de prisão foi incluído na difusão vermelha, ferramenta de cooperação policial internacional que ajuda a localizar pessoas procuradas pela Justiça para fins de extradição.

“Foram mais de dez anos de inúmeros ofícios, rogatórias, além de pedido da defesa na França para que o réu fosse submetido a novo julgamento. Não foi realizado novo julgamento, pois foram observadas todas as garantias legais”, afirmou a magistrada. Na sua decisão, ela destacou que “o condenado tinha pleno conhecimento da acusação a ele imputada, tendo sido citado, constituído defensor, interrogado e apresentado defesa”.

Paulo Afonso Corrêa de Bem foi encontrado na França, e a extradição ocorreu na última sexta-feira (03). Na terça-feira, a magistrada realizou audiência de custódia do preso em São Gabriel.

