Polícia Preso mais um suspeito de participar de assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O homem foi capturado na BR-101, em Torres, no Litoral Norte Foto: PF/Divulgação O homem foi capturado na BR-101, em Torres, no Litoral Norte. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em uma operação conjunta com a BM (Brigada Militar) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a PF (Polícia Federal) prendeu em Torres, no Litoral Norte gaúcho, mais um suspeito de envolvimento no assalto a um carro-forte no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

O homem foi capturado na BR-101, na segunda-feira (24). Outros três suspeitos já haviam sido presos pela PF.

O assalto aconteceu no dia 19 deste mês. Durante confronto entre a BM e os ladrões, um policial militar e um bandido morreram. Os criminosos usavam fardamentos falsos da PF e chegaram no aeroporto em veículos com adesivos da corporação. As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos no roubo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/preso-mais-um-suspeito-de-participar-de-assalto-a-carro-forte-no-aeroporto-de-caxias-do-sul/

Preso mais um suspeito de participar de assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul

2024-06-25