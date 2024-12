Política Preso no Rio, o general Braga Netto tem direito a quatro refeições por dia e quarto com ar-condicionado e TV

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

O general Walter Braga Netto está instalado na 1ª Divisão de Exército, na Vila Militar, sob custódia do Exército. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

Preso no último sábado (14) no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, o general Walter Braga Netto está instalado na 1ª Divisão de Exército, na Vila Militar, sob custódia do Exército. O cômodo em que o ex-ministro está possui armário, geladeira, ar-condicionado, televisão e banheiro exclusivo. Além disso, o militar tem direito a quatro refeições por dia, realizadas no rancho, área em que os oficiais de alta patente se alimentam no local. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo.

Braga Netto é general quatro estrelas, último posto da carreira nas Forças Armadas. A prisão especial é uma prerrogativa dos militares. Eles podem ser recolhidos a quartéis ou a prisão especial, quando sujeitos a prisão provisória. Ou seja, antes de condenação definitiva. Uma das explicações para o benefício é garantia da segurança física dos presos, que podem ser vítimas de represálias por parte dos demais reclusos.

Os presídios militares subordinados à 1ª Divisão de Exército na Vila Militar são projetados para abrigar exclusivamente militares que cumprem penas privativas de liberdade ou aguardam julgamento. Eles são reservados para oficiais, praças e outros militares.

As instalações possuem celas individuais ou coletivas, áreas comuns para atividades dos detentos e locais para visitas. O acesso é altamente restrito e controlado, não sendo permitida a entrada de civis.

Entenda o caso

Braga Netto foi candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL) em 2022, e foi indiciado no inquérito que apura uma trama golpista, por tentativa de obstrução às investigações. Segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ele teria tentado acesso a informações da delação premiada de outro investigado, o tenente-coronel Mauro Cid.

Segundo investigadores, o general não ofereceu resistência ao ser preso nem fez questionamentos. Depois, foi levado à sede da PF, no Centro, e em seguida à Vila Militar, localizada na Zona Oeste da capital. A unidade é subordinada ao Comando Militar do Leste (CML), órgão que ele já chefiou.

De acordo com a Polícia Federal, a prisão foi determina para garantir a “ordem pública” e a “instrução do processo”, dois requisitos necessários para a decretação de prisão preventiva. Sua defesa, no entanto, nega a acusação e afirma que irá comprovar que não houve tentativa de obstrução.

A expectativa é que, assim como no caso de Bolsonaro, Braga Netto seja denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), no início de 2025, no âmbito do chamado inquérito do golpe. As informações são do jornal O Globo.

