Presos criminosos que planejavam assaltar joalheria vestidos como policiais no interior do Rio Grande do Sul

Por Marcelo Warth | 24 de janeiro de 2023

Armas, munições e uniformes das polícias Civil e Federal foram apreendidos na BR-386 Foto: PRF/Divulgação Armas, munições e uniformes das polícias Civil e Federal foram apreendidos na BR-386. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na madrugada desta terça-feira (24), na BR-386, em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul, três criminosos que planejavam assaltar uma joalheria vestidos como policiais.

Eles estavam em um Polo com placas de Esteio que seguia para Santa Rosa, onde ocorreria o roubo. O motorista do veículo desobedeceu à ordem de parada dada pelos agentes e fugiu por quase um quilômetro por uma estrada vicinal, onde o automóvel foi abandonado e os indivíduos fugiram para uma área de mata.

Dentro de uma mochila que estava com um dos presos, foram encontrados vários uniformes similares aos da Polícia Civil e da Polícia Federal. Os policiais também apreenderam um revólver calibre 38, uma pistola 9 milímetros, coletes balísticos, algemas, facas e munições.

Os bandidos, naturais de Porto Alegre e de Cachoeirinha, já possuíam passagens por crimes como furto, roubo e tráfico de drogas.

