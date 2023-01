A Petrobras anunciou nesta terça-feira (24) um aumento de 7,46% no preço da gasolina vendida pela estatal às distribuidoras. O reajuste, que entra em vigor nesta quarta-feira (25), será de R$ 0,23 por litro.

O preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro. “Esse aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, informou a Petrobras.

O consumidor final será impactado pelo aumento do preço do combustível nas refinarias. Vale lembrar que o valor cobrado nos postos de combustíveis também depende de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores.

Essa é a primeira alta no preço dos combustíveis no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu a Presidência no dia 1º deste mês.