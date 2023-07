Polícia Presos criminosos que puniam e executavam moradores da Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

A organização criminosa atuava no bairro Rubem Berta Foto: Polícia Civil/Divulgação A organização criminosa atuava no bairro Rubem Berta. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira (25), em conjunto com a Brigada Militar, a Operação Insanus Agmen para combater homicídios e prender integrantes de uma organização criminosa que aterrorizava moradores do bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre.

Os policiais cumpriram sete mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. Cinco criminosos foram presos. Os agentes apreenderam uma pistola, um revólver e drogas.

De acordo com o delegado Daniel Queiroz, os bandidos presos realizavam uma espécie de “julgamento” e executavam punições contra moradores da região. Eram situações de extrema agressividade e violência, que amedrontavam a comunidade.

“A investigação teve início em 18 de maio deste ano, quando uma vítima deu entrada no hospital com diversos ferimentos graves, ainda com vida, indicando que havia sido espancada”, disse o delegado. Segundo ele, pouco mais de 15 dias após esse fato, novamente, e nos mesmos moldes, outra vítima foi espancada, porém, dessa vez veio a óbito no local.

Ao longo das apurações, os policiais identificaram pelo menos três situações graves de agressões da facção contra moradores da comunidade. Em um dos casos, uma família foi ameaçada de morte e expulsa de casa. Em outra ocorrência, um rapaz foi acusado de cometer furtos na região e acabou espancado violentamente.

“Em uma terceira situação, em uma festa na região, os criminosos da facção decidiram espancar e matar um homem que estava no evento por ciúmes”, informou a polícia.

Durante aproximadamente dois meses de investigação, foram identificados todos os 13 agressores, sendo seis deles menores de idade. A Operação Insanus Agmen contou com a participação de 130 policiais civis e militares.

