Política Lula diz que pretende fazer cirurgia no quadril em outubro: “Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro”

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

(Foto: Youtube/Reprodução) Foto: Reprodução/Youtube

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta terça-feira (25) sobre a cirurgia no quadril que ele fará nos próximos meses. O petista afirmou que tem um problema antigo na cabeça do fêmur e que a dor tem se intensificado. Por isso, está se preparando para realizar o procedimento em outubro.

“Eu quero fazer a cirurgia porque não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro”, disse o petista, que tem artrose no quadril há vários anos.

A declaração foi dada durante o programa “Conversa com o Presidente”, transmitido nas redes sociais. Segundo Lula, durante a sua recuperação, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) vai exercer a Presidência “com muita tranquilidade”.

“Enquanto eu estiver me recuperando, o Alckmin fica no comando, sabe? Com total tranquilidade, que eu tenho total confiança no Alckmin, ele é um parceiro extraordinário, e o Brasil vai em frente”, afirmou.

Durante o programa, Lula deu mais detalhes sobre as dores que sente. “Eu estou como jogador de bola que não quer dizer para o técnico que está sentindo uma dor para não ir para o banco. Ele quer continuar jogando, e ele, então, finge que não está doendo”, disse.

“Eu sinto que às vezes eu estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão já dói, e eu tenho que falar bom dia sorrindo. Às vezes, eu não consigo falar. Às vezes, fica visível no meu rosto que eu estou irritado, que eu estou nervoso”, continuou.

“Aí você vai ficando uma pessoa incômoda, uma pessoa chata, você vai ficando uma pessoa que ninguém quer falar mais bom dia para você com medo de tomar um esporro”, explicou.

O presidente também comentou sobre o procedimento de infiltração que fez no sábado (23) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo Lula, o objetivo era reduzir as dores no quadril por 12 horas.

O petista disse que o procedimento funcionou e que, no sábado, não sentiu dores. No entanto, no dia seguinte, voltou a se incomodar com o problema e, por isso, decidiu fazer a cirurgia.

“Lamento muito não poder andar de esteira, eu adorava fazer esteira, eu lamento, não estou podendo fazer. Eu fico fazendo braço, perna, peitoral, mas eu queria correr”, revelou.

Lula afirmou ainda que está fazendo dieta e exercícios físicos para ficar em condições ideais para a operação. Ainda de acordo com o presidente, a cirurgia deve durar duas horas e meia, e o tempo de recuperação vai depender de disciplina.

Lula diz que pretende fazer cirurgia no quadril em outubro: “Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro”

2023-07-25