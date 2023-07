Rio Grande do Sul Governador gaúcho viaja à Argentina para fortalecer os laços comerciais e institucionais com o país vizinho

25 de julho de 2023

Leite e sua comitiva se reunirão com líderes políticos, empresários e investidores

Uma comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite viaja nesta quarta-feira (26) a Buenos Aires, na Argentina, para uma missão governamental de quatro dias focada em fortalecer os laços comerciais e institucionais com o país vizinho.

Ao lado de secretários estaduais, representantes da Assembleia Legislativa e de entidades empresariais, Leite terá compromissos com líderes políticos, empresários e investidores.

“A Argentina é uma parceira comercial fundamental para o Rio Grande do Sul. É muito importante que possamos estreitar essa relação, principalmente no que diz respeito ao agronegócio, a projetos na nossa faixa de fronteira, como o gasoduto de Vaca Muerta, e ao turismo. Em breve, teremos a Expointer e queremos contar com uma presença ainda maior dos nossos vizinhos aqui no Rio Grande para que possamos fazer negócios”, destacou o governador.

No roteiro da missão, está prevista uma audiência com o presidente Alberto Fernandes, entre outras reuniões bilaterais. Além disso, a comitiva visitará a tradicional Feira de Palermo, evento semelhante à Expointer. O retorno de Leite e sua comitiva ao Estado está marcado para a madrugada de segunda-feira (31).

Roteiro da missão (sujeito a alterações):

Quinta-feira (27)

8h45: Encontro com o embaixador Julio Glinternick Bitelli

9h30: Seminário Rio Grande del Sur: El futuro nos Une

13h: Almoço com o embaixador Julio Glinternick Bitelli

15h: Encontro com o chanceler Santiago Cafieiro

16h: Reunião com a Aerolíneas Argentinas

18h: Reunião na Invest Argentina

Aguardando confirmação de horário: Encontro com o ministro da Economia Sérgio Massa

Sexta-feira (28)

9h30: Reunião com o Mercado Livre

11h: Reunião no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação

12h30: Audiência com o presidente Alberto Fernández

14h: Agenda em elaboração

16h30: Reunião na Unión Industrial Argentina (a confirmar)

18h: Coquetel na Embaixada do Brasil

Sábado (29)

11h: Cerimônia de abertura Oficial da ExpoRural 2023

12h: Visita à feira

20h: Coquetel com autoridades estrangeiras

Domingo (30)

10h: Reunião com o presidente da Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino

11h: Visita à feira agropecuária

