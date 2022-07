Porto Alegre Presos dois pichadores no Gasômetro, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

Os suspeitos foram autuados pela prefeitura com base no Código de Posturas de Porto Alegre. Foto: Vinny Vanoni/PMPA

A Guarda Municipal prendeu dois jovens, na madrugada desta sexta-feira (29), após terem pichado tapumes do entorno da Usina do Gasômetro, na avenida Presidente João Goulart, Centro Histórico, em Porto Alegre. Os agentes do Centro Integrado de Comando (Ceic) flagraram a ação criminosa e acionaram a guarnição mais próxima. A rede de inteligência conta com mais de 1 mil câmeras de segurança.

“A integração entre os agentes do Ceic, com apoio das câmeras de videomonitoramento, e a guarnição da Guarda Municipal resultaram no êxito da ação. Importante também a participação ativa da população, que, ao presenciar atos como esse, ligar para o 153 e denunciar, nos ajudando a agir com maior rapidez no combate à criminalidade”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Com eles, foram apreendidos latas de spray. Os suspeitos foram encaminhados à 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi registrado o flagrante.

Autuação

Os suspeitos foram autuados pela prefeitura com base no Código de Posturas de Porto Alegre, que prevê multa diária de R$ 3,7 mil, podendo chegar a R$ 12,8 mil, em valores atuais, pela prática de pichação.

