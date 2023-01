Polícia Presos mais de 20 integrantes de facção criminosa que controla o tráfico de drogas em Alvorada

Por Marcelo Warth | 5 de janeiro de 2023

Duzentos e vinte e cinco policiais cumpriram 97 ordens judiciais, sendo 39 de prisão e 58 de busca e apreensão, em Alvorada, Viamão e Canela. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (05), a Operação Eleven para combater o tráfico de drogas e homicídios em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Duzentos e vinte e cinco policiais cumpriram 97 ordens judiciais, sendo 39 de prisão e 58 de busca e apreensão, em Alvorada, Viamão e Canela, na Serra Gaúcha. Pelo menos 22 criminosos foram presos, entre eles um policial militar de Alvorada suspeito de receber dinheiro de um integrante da facção criminosa que controla 90% do tráfico de drogas no município. Alvo da operação policial desta quinta, o grupo tem origem no bairro Bom Jesus, na Zona Leste de Porto Alegre.

Um veículo de luxo e duas armas foram apreendidos. A investigação iniciou com uma prisão realizada em abril de 2022, em Alvorada. Na ocasião, foi capturado o responsável pela logística de fracionamento, armazenamento e distribuição de drogas na cidade.

A partir dessa prisão, a Polícia Civil identificou outros criminosos pertencentes à facção nascida na Capital. “Foi concretamente identificada a relação dos criminosos com crimes contra a vida que permeavam as operações [da facção]. As lideranças identificadas encontram-se recolhidas ao sistema prisional e, mesmo presas, ordenam homicídios de adversários, de devedores e até mesmo de aliados que, por algum motivo, descontentaram as lideranças”, informou a corporação.

