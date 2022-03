Polícia Presos sete criminosos envolvidos na morte de líder do tráfico de drogas em vila de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

A operação ocorreu na Capital e em Mariana Pimentel, Barra do Ribeiro, Sertão Santana, Viamão e Canoas Foto: Polícia Civil/Divulgação A operação ocorreu na Capital e em Mariana Pimentel, Barra do Ribeiro, Sertão Santana, Viamão e Canoas. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Sete criminosos foram presos, na manhã desta segunda-feira (14), durante a Operação Exilium, deflagrada pela Polícia Civil nos municípios de Mariana Pimentel, Barra do Ribeiro, Sertão Santana, Viamão, Canoas e Porto Alegre.

Segundo as investigações, os presos estão envolvidos no homicídio de um dos chefes do tráfico de drogas na Vila Nazaré, na Capital, ocorrido em dezembro do ano passado, no bairro Sarandi. O latrocínio tentado de uma mulher, que aconteceu logo na sequência, durante a fuga dos criminosos, também foi alvo da operação.

No total, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e sete de prisão. O executor do homicídio já estava preso. De acordo com o delegado Luis Antonio Reis Firmino, as investigações duraram três meses.

O líder do tráfico na Vila Nazaré foi morto com 80 tiros na frente da mulher e da filha. Conforme a polícia, a intenção do grupo criminoso era assassinar diversos outros rivais para expandir o domínio no tráfico.

Participaram da operação desta segunda-feira mais de 130 policiais em cerca de 40 viaturas. Um helicóptero da Polícia Civil também foi utilizado na ação.

