Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre abre novo prazo para parcelamento do IPTU

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

A data de vencimento da primeira parcela é 31 de março, com incidência de multa de mora de 2% e juros de 1% ao mês Foto: Luciano Lanes/PMPA A data de vencimento da primeira parcela é 31 de março, com incidência de multa de mora de 2% e juros de 1% ao mês. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Os contribuintes de Porto Alegre que não conseguiram efetuar o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) deste ano dentro do calendário estabelecido pela prefeitura tem uma nova oportunidade. A partir desta segunda-feira (14), a Secretaria Municipal da Fazenda disponibiliza novo parcelamento, que pode ser de até 60 prestações mensais.

Segundo a prefeitura, cerca de 548 mil proprietários de imóveis já aderiram ao parcelamento do IPTU e pagaram a guia da primeira parcela até 8 de março. Houve crescimento de 6,5% na adesão em relação a igual período do ano passado (515 mil lançamentos).

Para quem ficou inadimplente, a prefeitura oferece nova oportunidade para aderir ao parcelamento com data de vencimento da primeira parcela em 31 de março, com incidência de multa de mora de 2% e juros de 1% ao mês. As próximas parcelas vencerão no final de cada mês, e as guias deverão ser acessadas pela internet ou solicitadas por e-mail, no momento da adesão.

Todos os atendimentos podem ser realizados de forma virtual nos seguintes canais:

Site IPTU – O documento de arrecadação pode ser acessado pela internet, mediante informação da inscrição do imóvel e também o CPF/CNPJ do proprietário. Caso não saiba o número da inscrição, pode fazer a emissão da guia informando o CPF/CNPJ e também o número e unidade do imóvel.

Para obter o código para débito em conta, basta acessar o link e informar a inscrição do imóvel. Após, cadastrar o código no banco (internet banking, APP ou presencialmente apresentando o formulário).

Outra opção é solicitar o recebimento das guias por e-mail.

Receber por e-mail: https://siat-web.procempa.com.br/guia_iptu e selecionar “sim”.

Ainda é possível solicitar as guias em um dos canais de atendimento:

Site: https://siat-web.procempa.com.br/guia_iptu.

WhatsApp: pagamentofazenda.portoalegre.rs.gov.br (acessando “Requisição de guias de pagamento”).

Portal: atendimentofazenda.portoalegre.rs.gov.br.

