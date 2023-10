Polícia Presos sete integrantes de facção que cometeu pelo menos 16 homicídios em Porto Alegre e na Região Metropolitana

A operação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar foi realizada em Porto Alegre, Alvorada, Gravataí, Viamão e Canoas. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil e a Brigada Militar realizaram, na manhã desta terça-feira (31), a Operação Faciem para prender integrantes de uma facção criminosa envolvida com homicídios e tráfico de drogas e armas em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Os policiais cumpriram 35 mandados de busca e apreensão na Capital e em Alvorada, Gravataí, Viamão e Canoas. Sete criminosos foram presos. A organização, que tem como base a Zona Leste de Porto Alegre, é responsável por pelo menos 16 homicídios consumados e três tentativas de execução.

“A partir do ano de 2021, uma liderança dessa facção, que comanda o tráfico de drogas no Centro de Porto Alegre, estendeu seus domínios para o bairro Umbu, em Alvorada, resultando em diversos homicídios, principalmente contra membros da facção rival, mas também contra pessoas com dívidas com a facção”, informou a Polícia Civil.

Segundo o delegado Edimar Machado de Souza, em abril de 2022, no bairro Umbu, em Alvorada, um idoso de 70 anos foi executado em frente a sua residência com diversos tiros porque se recusou a deixar a casa a mando da facção, que queria adquirir o imóvel da vítima, por um preço muito abaixo do mercado, a fim de usá-lo para o tráfico de drogas.

Em 13 de dezembro de 2022, uma jovem de 23 anos foi encontrada morta no bairro Tijuca, em Alvorada. Ela atuava no tráfico de drogas no Centro de Porto Alegre e foi executada porque se apropriou do dinheiro da venda de drogas comandada pela facção.

Já em 27 de janeiro deste ano, no bairro Onze de Abril, também em Alvorada, um indivíduo de 59 anos foi executado pela facção com diversos disparos de arma de fogo em via pública. Câmeras da prefeitura filmaram a ação brutal dos atiradores.

