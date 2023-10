Rio Grande do Sul Programa Devolve ICMS bate recorde de beneficiários e de valor pago no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul realiza, nesta quarta-feira (1º), uma nova rodada de pagamento aos beneficiários do Devolve ICMS. O depósito é destinado a 632 mil famílias cadastradas no programa, que receberão o total de R$ 69,8 milhões. Nesta oitava rodada, o programa bateu recorde de valor repassado e de famílias beneficiadas.

O dinheiro é depositado no Cartão Cidadão dos titulares, que funciona como um cartão de débito e pode ser utilizado em mais de 140 mil estabelecimentos conveniados à Rede Vero, como supermercados, farmácias e padarias. Com o depósito da oitava rodada do programa, o Devolve ICMS chega a R$ 482 milhões repassados a famílias de baixa renda no Estado.

O programa é destinado a famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) que recebem o Bolsa Família ou que sejam responsáveis legais por alunos matriculados no ensino médio da rede estadual.

