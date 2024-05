Polícia Presos traficantes que transportavam drogas em carro com donativos na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

O carro foi abordado pela PRF na BR-116, em Guaíba Foto: PRF/Divulgação O carro foi abordado pela PRF na BR-116, em Guaíba. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, no fim da madrugada desse domingo (26), um uruguaio e um brasileiro que transportavam mais de sete quilos de drogas trazidas do Uruguai. Os traficantes estavam em um Fox carregado com donativos para as vítimas das enchentes no RS. O carro foi abordado na BR-116, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Emplacado em Jaguarão, o veículo se deslocava em direção à Capital gaúcha. Os dois ocupantes – um brasileiro de 29 anos e um uruguaio de 57 – disseram aos policiais que estavam trazendo cobertores e alimentos arrecadados na fronteira com o Uruguai para serem distribuídos a desabrigados na Região Metropolitana.

Em meio aos donativos, uma mala chamou a atenção dos agentes. Dentro dela, eles encontraram mais de sete quilos de skunk e haxixe. O carro e os entorpecentes foram apreendidos. Os cobertores e os alimentos serão doados.

