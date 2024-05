Porto Alegre Oitenta cães e gatos vítimas de maus-tratos ou resgatados das enchentes são adotados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

Unidade de Saúde Animal Victória promoveu uma feira de adoção neste fim de semana Foto: Divulgação/PMPA Unidade de Saúde Animal Victória promoveu uma feira de adoção no fim de semana. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, realizou no sábado (25) uma feira de adoção com o objetivo de encontrar novos lares para animais resgatados de situações de maus-tratos ou das inundações na Capital.

Cerca de 300 pessoas compareceram ao evento, segundo balanço divulgado pela prefeitura nesse domingo (26). Dentre os 170 animais disponíveis para adoção, 80 encontraram novos lares, sendo 50 cães e 30 gatos. Eles foram castrados, vacinados e microchipados.

“A feira de adoção é uma iniciativa muito importante para proporcionar dignidade e um lar seguro para esses animais que tanto sofreram”, destacou Fabiana Ribeiro, coordenadora do Gabinete da Causa Animal da prefeitura.

Ela enfatizou que esse evento marcou o início de uma série de ações voltadas para encontrar lares, tanto permanentes quanto temporários, para esses pets em necessidade.

As adoções seguem disponíveis na Usav, localizada na Estrada Berico José Bernardes, 3.489, durante esta semana, das 8h às 17h, com acompanhamento veterinário vitalício para os animais adotados. A unidade, que conta com um hospital veterinário e um canil, abriga cerca de 250 animais vítimas de maus-tratos, abandonados ou resgatados das enchentes.

