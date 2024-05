Polícia ONG de Cachoeirinha é investigada por supostos desvios de doações para pessoas atingidas pelas chuvas

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

O MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul está investigando supostos desvios de doações em uma ONG (organização não governamental) de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

“Documentos, celulares e mídias estão sendo analisados, além de outros procedimentos adotados contra a ação criminosa motivada para fins políticos”, informou o MP nesse domingo (26). Três suspeitos são investigados.

A apuração começou depois que o MP recebeu uma denúncia apontando que uma carreta com donativos de outro Estado foi descarregada em um depósito que não é um ponto de coleta oficial. Mandados de busca e apreensão foram cumprido no local, no dia 19 deste mês, durante uma operação do MP.

“Foram detectados fortes indicativos da apropriação indevida pelos suspeitos, que têm envolvimento com a política no município”, ressaltou o órgão. O MP não divulgou o nome da ONG.

